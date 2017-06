REAL VALLADOLID Sergio Marcos: «Pienso que ganando al Cádiz estaremos en el 'play-off'» Sergio Marcos. El centrocampista cree que el Levante "competirá" ante el Huesca A. P. Viernes, 9 junio 2017, 19:44

Sergio Marcos puede ser una de las novedades en la alineación del Real Valladolid para la última jornada de la temporada regular ante el Cádiz (sábado 10 de junio, 20:30 horas, José Zorrilla). El centrocampista, que tiene opciones de ocupar el puesto que deja el sancionado Joan Jordán, ve al equipo «con ganas de que llegue el partido» que cerrará la competición antes del 'play-off'. «Estamos ansiosos por salir a conseguir la victoria y luchar por objetivo. Personalmente creo que, si ganamos, estaremos dentro del 'play-off. Todos debemos mantener esta idea y esperar a que se den los resultados para meternos».

El Real Valladolid queda a expensas de lo que suceda en el Levante-Huesca, donde un triunfo oscense cerraría las puertas de la promoción al equipo blanquivioleta. Sergio Marcos cree que el Levante, ascendido desde hace más de un mes, no se relajará y querrá despedirse blindando el Ciudad de Valencia. «Para ellos será un partido más y juegan con la idea de que no han perdido en su casa. Creo que saldrán a ganar. Es un partido en el que tienen que competir».

El centrocampista ansía ser titular, pero recuerda que «eso es cosa del míster». «Él prueba cosas durante la semana y hará lo que mejor le parezca». Sergio Marcos recuerda que puede desenvolverse en el centro del campo como pivote y en la mediapunta. «Son posiciones que conozco. Me da igual jugar más adelante o más atrás. Creo que atrás lo puedo hacer bastante bien. He jugado muchos partidos ahí, incluso cuando estaba en el Villarreal. Es una posición que me gusta».

Sergio Marcos, que posee un contrato con el Real Valladolid hasta 2019, recuerda que esta temporada ha sido «difícil» para él en el plano personal al no disponer de muchos minutos de juego. «Al final, somos un equipo y se busca lo que sea mejor para todos. Independientemente de que haya jugado más o menos, el equipo está luchando por el 'play-off' y es lo importante. A todos nos gusta jugar, pero por circunstancias uno participa más o menos».