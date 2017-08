Real Valladolid "Siempre quiero ganar y eso a veces me beneficia y otras me perjudica" Iban Salvador se dispone a entrar a un jugador bético. / Carlos Guerrero Iban Salvador trabaja para quedarse en la plantilla blanquivioleta, pero no descarta una nueva cesión EL NORTE VALLADOLID Viernes, 4 agosto 2017, 13:59

Iban Salvador, el bravo delantero fichado la pasada temporada, pero que finalmente acabó cedido en el UCAM Murcia, busca en la presente campaña convencer a Luis César Sampedro para continuar en el equipo blanquivioleta, por el que firmó por tres temporadas. "Me han comentado que confían en mí y mi objetivo es seguir aquí, pero si al final no estamos convencidos pues intentaremos buscar una solución", afirmó Iban Salvador, que reconoció haber tenido ofertas del Lorca "porque allí están un entrenador que tuve en el Valencia y no sé si aún continúan esperando, pero desde luego que hasta el 31 de agosto todo puede pasar".

Salvador, criticado en algunos sectores por su facilidad para cometer infracciones y tarjetas, reconoció que "soy muy competitivo, me gusta ganar siempre y tener razón, y eso a veces me benefica y otras me perjudica. Voy cambiando a mejor con los partidos", a la vez que afirmó que "los árbitros se hablan entre ellos y nos conocen a todos. Algunas veces dejan pasar las cosas y otras te están esperando"