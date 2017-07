Real Valladolid «Si no sueñas, nunca vas a llegar» Samanes, con cara de felicidadd, posa en el campo de Coín, donde marcó dos goles. / MARIO MIGUEL Santiago Samanes, extremo izquierdo del Promesas, marcó dos goles con el primer equipo en la víspera de su 22º cumpleaños FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 28 julio 2017, 16:47

No disimulaba su felicidad, como tampoco lo hicieron algunos de los técnicos y responsables del club. Santiago Samanes (Berriozar-Navarra, 1995) celebró su estreno con el primer equipo en el campo de Coín (Málaga) marcando dos goles a El Ejido 2012. Cumplió, como dos días antes lo hizo el juvenil de Tudela de Duero Miguel frente al Besiktas, con las expectativas generadas en torno a la cantera. Y lo hizo de forma especial, marcando un primer gol soberbio, con el exterior del pie, por la escuadra de la meta de los almerienses. Había entrado mediada la segunda parte y apenas tardó un minuto en marcar el primero. Pero no se conformó y 13 minutos más tarde empujó por segunda vez la pelota al fondo de la portería de El Ejido. El partido estaba decidido y no sumaba puntos en ningún campeonato, pero ratificaba la trayectoria victoriosa del Pucela en pretemporada y el acierto de probar a los canteranos, que han devuelto con goles la confianzas depositada en ellos.

Samanes, además, apuntó que su acierto llegaba un día antes de cumplir los 22 años. Su familia le llamó para felicitarle y sus compañeros lo hicieron hoy tras la comida, que terminó con una tarta de cumpleaños en el hotel Aldea la Quinta, donde se alojan.

Tras el encuentro, Samanes manifestó su satisfacción, mantuvo que tiene aspiraciones pero que su equipo es el Promesas y confirmó que, tras el encuentro, soñará con conseguir una plaza en el primer equipo. «Si no sueñas, nunca vas a llegar», dijo.