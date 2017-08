Real Valladolid Toni apuesta por el Real Valladolid Toni, durante un entrenamiento del Real Valladolid, junto a Borja. / R. Otazo El canterano reconoce que ha perdido «tiempo» en pretemporada, pero asegura que revertirá la situación para seguir en el Pucela EL NORTE VALLADOLID Jueves, 10 agosto 2017, 12:27

Ha sido una de las comidillas de la pretemporada, pero muy a su pesar. Toni se ha convertido en el foco de atención de la rivalidad deportiva entre León y Valladolid, acrecentada por el ascenso del conjunto leonés a la Segunda División. «Se han dicho muchas mentiras sobre mi situación y eso me ha afectado anímicamente», comentó Toni, un jovencísimo jugador que tiene los pies en el suelo y todos los rumores sobre su posible marcha le han perjudicado en esta pretemporada. «Se han dado cifras de 4 o 6 millones... Auténticas barbaridades. Soy un jugador joven que nunca ha jugado en Segunda. Llegué al Valladolid con quince años y cierto es que salí de aquí no de muy buenas maneras, pero debido a gente que ya no está en el club. Este es mi club. ¿Quien no va a querer triunfar en Valladolid?».

El jugador reconoce que la situación personal y los rumores le han afectado en su preparación de pretemporada. «He perdido tiempo con respecto a mis compañeros, pero intentaré recuperarlo y revertir esta situación. En el Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez siempre ha sido sincero y ha ido de frente. Lo único que planteé fue la posibilidad de ir cedido para continuar mi formación, nunca desvincularme del Valladolid. Ahora mi intención es recuperar cuanto antes y demostrar que tengo un sitio en este equipo, sin preocuparme de lo que pueda pasar de aquí al 31 de agosto».