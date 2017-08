REAL VALLADOLID Toni: «El Real Valladolid puede valorar cederme si ve que no voy a tener minutos» El canterano recuerda que el tendrá «la última palabra» y confía en encontrar la mejor solución para todos A. P. Valladolid Jueves, 31 agosto 2017, 13:22

El cierre del mercado se acerca (límite 23:59 horas del viernes 1 de septiembre) y el Real Valladolid anda pendiente de la posible llegada de Raúl de Tomás (o Alfredo Ortuño) y de salidas como la de Sergio Marcos y, tal vez, Toni Villa. El canterano destapó el tarro de las esencias en el Trofeo Ciudad de Valladolid, después de no haberse estrenado aún en Liga. Su salida es una posibilidad, como ha reconocido él mismo este jueves: «Igual el club ve que no voy a tener los minutos suficientes. Soy un chaval joven y tal vez valoren una cesión. No lo sé. Lo dejo en manos del club. Me lo comentarán y yo tendré la última palabra. Espero que sea lo mejor para mí y para el club», ha apuntado Toni.

El canterano ha explicado que desconoce las intenciones del Real Valladolid. «No lo sé. No me han dicho nada. Sí me han comentado que cuento, pero a lo mejor piensan que lo mejor para mi futuro es otra cosa. No me estoy ocupando de ese tema. Lo hablé con Miguel Ángel Gómez. Le dije que estoy centrado aquí al cien por cien y trabajase lo que tuviese que trabajar con mi representante. Ellos mirarán lo mejor para mí».

Toni demostró ganas y calidad ante el Paços de Ferreira en el Trofeo Ciudad de Valladolid. «Hay una situación que hay que levantar. Debo aprovechar todos los minutos que me den, sean amistosos o de entrenamiento. Hay que ayudar en lo que se pueda. La mayor parte de la afición me ha tratado muy bien, han confiado en mí aunque no me han visto mucho jugar. Hay ganas de devolverle esa confianza. La poca gente que ha sido dura y crítica conmigo está en su derecho y yo tengo ganas de demostrar que no tienen razón».

La sombra de la Cultural Leonesa, donde Toni despuntó la pasada campaña como uno de los artífices del ascenso a Segunda, sigue presente como posible destino, aunque él afirma no tener constancia. «No me ha llegado nada. Tengo buena relación con gente de allí. Hablo con gente del cuerpo técnico, pero al final no me ha llegado ningún interés. Supongo que Miguel Ángel me lo habría transmitido y mi representante también. No estoy al tanto».

A Toni se le hace «extraño» no haber logrado «debutar todavía en partido oficial» con el primer equipo del Real Valladolid. «Ya llegará el momento. Espero hacerlo bien y disfrutarlo».