REAL VALLADOLID Toni Villa se ve «en un buen momento», pero no se confía El blanquivioleta Toni Villa en el partido contra el Reus / LAILA El atacante agradece el apoyo constante de la afición, incluso cuando no jugaba A. P. Valladolid Jueves, 2 noviembre 2017, 13:59

Toni Villa es una de las grandes noticias este año en el Real Valladolid. El atacante destaca tras alcanzar la titularidad y se ha convertido en uno de los jugadores más destacados en el once blanquivioleta. «Deportivamente estoy bien porque estoy jugando, teniendo minutos y con continuidad. Pero hoy te haces un hueco y mañana lo pierdes. Hay que pensar solo en trabajar al máximo para seguir ahí todo el tiempo posible».

Toni agradece el apoyo que le ha brindado la hinchada en todo momento. «Incluso sin jugar la afición estaba conmigo, así que ahora que estoy jugando y, en cierta manera lo estoy haciendo bien, correspondo a lo que esperaban de mí. Supongo que tienen ganas de verme. Estoy muy agradecido».

Toni ha logrado que su impacto sobre el césped sea continuado. «Hace tiempo que dejé de ser un jugador irregular como era antes. Ahora baso mi juego en otros aspectos, como la asociación. Necesito hacerlo bien porque, con la plantilla que tenemos, si uno baja el pistón pasa al banquillo».

El alto nivel que ha demostrado Toni hace que muchos clubes se estén fijando en él, pero él prefiere centrarse en el presente. «No me preocupan que digan que si Barcelona que si Paris Saint Germain porque he pasado un verano muy complicado, con muchas mentiras, y realmente no me creo nada de lo que leo ni de lo que me dicen. Yo tengo que estar centrado aquí para rendir al máximo en el Real Valladolid y devolver al club la confianza que ha depositado en mí. Tengo dos años de contrato y espero seguir muchos años más en el Real Valladolid en unas buenas condiciones y que sea beneficioso para todos».