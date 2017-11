REAL VALLADOLID Toni Villa: «Ya hay contactos para renovar con el Real Valladolid y seguro que llegan a buen puerto» Toni Villa durante un entrenamiento del Valladolid El canterano recibe el premio al Jugador Cinco Estrellas del mes de octubre EL NORTE Valladolid Jueves, 9 noviembre 2017, 13:51

Toni Villa ha sido reconocido como el Jugador Cinco Estrellas del Real Valladolid en el mes de octubre, un premio que otorga Mahou con los votos de los aficionados del equipo en Twitter. «Para mí supone que, dentro de lo que cabe, el trabajo está bien hecho, que la afición me tiene cariño y que le han gustado cómo han salido las cosas en el campo a nivel individual. A nivel colectivo, espero que me salgan mejor», ha declarado Toni este jueves ante los medios de comunicación.

La ampliación del contrato de Toni con el Real Valladolid es uno de los asuntos en los que trabaja la dirección deportiva, junto con la de otros canteranos como Fernando Calero o Anuar. «Creo que el club está haciendo un buen trabajo de cantera. Son jugadores muy jóvenes que tienen que ser la base del equipo. De aquí a unos años, incluso este, van a dar mucho que hablar. Son grandísimos jugadores. Yo me veo aquí muchos años, no pienso en otra cosa que en estar aquí ahora mismo. Cambié de representante hace no mucho y ya han empezado los contactos para renovar. Seguro que todo llega a buen puerto. No hay prisa ninguna porque tengo dos años de contrato. No hay ningún problema», ha expuesto Toni.

El canterano considera que el Real Valladolid debe mantener la línea de trabajo, aunque los últimos resultados no hayan acompañado, y recuerda que «se están acumulando las situaciones contrarias en las dos áreas«. «Eso nos está penalizando». «No se trata de sistemas, de formas de jugar, sino de detalles, de ser más metódicos en ciertas cosas. Corrigiendo esos errores corregiremos también los resultados. No veo que ningún equipo cambie su forma de jugar porque los rivales les conozcan. No creo que tengamos que hacerlo».

Toni ve al Sporting, rival de este domingo en El Molinón, como «un gran equipo en un campo complicado». Allí se encontrará con Paco Herrera, el técnico que no le quiso en el Real Valladolid la pasada temporada. «No tengo nada que demostrarle y él ahora trabaja para otro equipo. Ojalá le vaya lo mejor posible, siempre peor que a nosotros, y ya está», ha finalizado Toni con una sonrisa.