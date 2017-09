Real Valladolid Sampedro afirma que tiene la plantilla completa «y, además, cantera» Luis César Sampedro. EL NORTE El entrenador del Pucela no desea fichajes 'de relleno' FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 1 septiembre 2017, 13:53

Ejerce de gallego pero va de realista. Luis César Sampedro admite que, en la escalera, no se sabe si sube o baja, pero «no acostumbro a ver la botella medio llena o medio vacía. Suelo verla por la mitad». Tras el entrenamiento matutino admitió que es optimista, pero dejó claro que no ser refería a la posibilidad de que el club consiguiera un último fichaje para potenciar el ataque.

«Se que se va a producir un efecto cascada en las últimas horas del mercado. Cuando un equipo tiene dos posibilidades y elige a la más guapa, -o más guapo- la segunda opción puede ver que se queda fuera y ofrecerse. «Pero el Real Valladolid no necesita fichar para rellenar. Si no es bueno, no lo quiero, no vamos a fichar por fichar», insistió el entrenador gallego del Pucela.

Sampedro, consciente de que a última hora puede haber una nueva incorporación, quitó dramatismo a la posibilidad de que no se produzca ninguna nueva incorporación: «En el peor de los casos, tenemos una plantilla completa y, además, está la gente de la cantera».

Sobre la posibilidad e que se produzca una salida se limitó a dejar claro que todos los jugadores apuran sus opciones, y afirmó que no tiene constancia de que se vayan a producir deserciones.

La vida sigue sin Jose

Previamente se había referido a la salida de Jose, «algo que no me pilló por sorpresa, porque nunca las tuve todas conmigo al respecto», dijo. «Se va a un buen club, le deseo toda la suerte pero la vida seguirá sin Jose. Además tenemos jugadores competentes y competitivos para suplir su ausencia», afirmó