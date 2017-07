El Valladolid anuncia un fichaje para las próximas horas

El director del área deportiva del Valladolid, Miguel Ángel Gómez, ha anunciado que espera anunciar en las próximas horas la llegada de un jugador al equipo, aunque ha asegurado que ese futbolista no será Borja, del que se ha venido hablando en las últimas horas.

Gómez, en la presentación de Antoñito y Sulayman como nuevos jugadores pucelanos, sí dio pistas de ese jugador que llegará en breve: «es uno de los que se han comentado», lo que parece indicar que será Kiko Olivas, el central del Girona, que negocia su salida del club catalán.

Gómez repasó también la situación de Leao, del que dejo que se le está ayudando para salir del club y que espera resolver el asunto en dos o tres días. El luso no va a regresar a Valladolid, ya que lo que él desea es estar cerca de su hijo enfermo, y el club va a poner todo lo que pueda para facilitarle su pase a otro equipo, el Paços portugués. Gómez no lo dijo así, pero lo insinuó con claridad. Como también dejó claro que es complicado que Pau Torres regrese a la disciplina pucelana. Reconoció que con el portero se había hablado y que por ahora no se iba a incorporar a los entrenamientos.

Antoñito y Sulayman

Aunque el protagonista de la rueda de prensa fue Gómez, el acto estaba convocado para presentar a Antoñito y Sulayman. Lateral derecho y centrocampista que fueron definidos por el director deportivo como un jugador muy «comprometido, valioso y al que el entrenador conoce muy bien» en el caso del defensa; y como «un medio centropolivalente, no solo defensivo» el de Gambia. Este último, que sufrió una grave lesión hace dos años, aseguró estar totalmente recuperado de la misma.