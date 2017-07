Real Valladolid «El Valladolid es un club que exige el máximo», opina Óscar Plano 01:39 El nuevo delantero blanquivioleta afirma que «en Real Valladolid tratan muy bien a los jugadores» EL NORTE Valladolid Miércoles, 5 julio 2017, 17:45

Óscar Plano, el flamante fichaje blanquivioleta fue presentado en las instalaciones de los Anexos ya que unas pequeñas obras impedían el acceso al césped del Zorrilla. El madrileño reconoció su "compromiso" con su nuevo club, del que afirmó que "trata muy bien a los jugadores" según las opiniones que había recabado entre algunos compañeros. No tuvo problemas para reconocer que no conocía personalmente a Luis César Sampedro, "pero me gusta el sistema de juego que utiliza" y también afirmó que "el Real Valladolid es un club que exige siempre el máximo".

Por otro lado, el director general deportivo Miguel Ángel Gómez reconoció que debe ser especialmente "discreto" a la hora de hablar sobre posibles fichajes "ya que hay otros equipos con mayores presupuestos que pueden entrar en la puja". Y de hecho afirmó que tenía en cartera algunos jugadores que podían haber recalado en el conjunto blanquivioleta, pero que finalmente se han ido al traste "porque otros clubes han pagado el doble de lo que puede ofrecer el Real Valladolid".

A pesar de todo, Miguel Ángel Gómez desveló que cuenta con una lista de cuatro o cinco jugadores por puesto como posibles fichajes, dando a entender que la confección de la plantilla está perfectamente planificada y no se actúa a salto de mata.

Preguntado por la situación de Toni, repescado de la Cultural Leonesa, el director general se mostró tajante y afirmó que "Toni es a todas luces jugador de la primera plantilla con gran proyección", y también comentó que "aunque no tengo constancia de ofertas por Jose, sé que todas las secretarías técnicas de los clubes españoles e incluso algunos extranjeros conocen perfectamente a nuestro delantero".