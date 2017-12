El Valladolid B cae en Madrid en 15 minutos para olvidar

Contundente derrota del Valladolid B en su visita a Valdebebas para medirse al Real Madrid Castilla. El filial pucelano fue goleado en un choque en el que volvió a demostrar su endeblez defensiva y en el que se despidió de su mejor racha de la temporada sin perder después de no hacerlo en Pontevedra y en los Anexos frente al Racing de Ferrol y a la Gimnástica Segoviana.

4 Castilla Belman, Álex Martín, Javi Sánchez, León, Regilón, Jaume, Seoane, Franchu (Fidalgo m. 58), Óscar (Campuzano m. 69), Quezada y Cristo (Arturo m. 86). 1 Real Valladolid B Tanis, Raúl, Mario, Rubén (Becerra m. 27), Corral (Alvarado m. 22), Apa, Mari, Pérez, Samanes (Carrascal m. 59), Suárez y Miguel Goles 1-0, m. 12: Óscar. 2-0, m. 16: Seoane. 2-1, m. 63: Miguel. 3-1, m. 64: Apa (en propia puerta). 4-1, m. 84: Cristo. Árbitro Peña Varela (colegio andaluz). Amonestó a los visitantes Corral y Mario.

Desde los primeros compases, el conjunto madridista intentó llegar con peligro a la portería defendida por Tanis y ya dispuso de su primera ocasión en el minuto 4 en un disparo de Quezada que se marchó cerca del palo. Un minuto después llegó la réplica visitante en una buena penetración por la banda izquierda de Suárez, aunque su centro fue despejado por la defensa local a corner. Muy pronto llegó el primer gol de la noche en una falta directa botada por Óscar que sorprendió a Tanis que, a pesar de tocar el balón, no pudo evitar que se alojara dentro de su marco.

Este tanto fue un mazazo para las aspiraciones pucelanas porque solo cuatro minutos después, Seoane aprovechaba una asistencia de Quezada para colocar el 2-0 en el marcador. El Real Madrid Castilla, con el marcador a favor, seguía llegando con peligro hasta el área rival ante un filial blanquivioleta que, poco a poco, fue despertándose de su letargo. Antes de llegar al descanso, dispuso de sendas oportunidades para recortar la diferencia, primero en un remate de Suárez que se marchó fuera y luego en un cabezazo de Mario al que respondió Belman con una ágil estirada. Hubiera sido vital para los intereses castellano haber logrado un tanto antes de que los jugadores se marcharan a vestuarios con motivo del descanso.

Tras el descanso, el conjunto dirigido por Miguel Rivera salió con renovados bríos y se hizo con el control con la pelota ante unos canteranos que esperaban para salir al contragolpe. El esfuerzo visitante tuvo su premio en el minuto 63 cuando Suárez se marchó en velocidad y acabó cediendo la pelota a Miguel que, libre de marca, logró el 2-1 que hacía albergar esperanzas para rescatar algo positivo de Madrid. Pero poco duró la alegría a los morados ya que, solo un minuto después, una falta botada por Cristo era desviada por Apa haciendo inútil la estirada de Tanis. Subía el 3-1 al electrónico, justo después de recortar diferencias. Palo moral en toda regla.

Este tanto dejó prácticamente el choque sentenciado aunque aún tuvo tiempo el Real Madrid Castilla para aumentar la diferencia en las postrimerías del choque gracias a un tanto de Cristo. Los blancos, que no pierden desde el pasado 22 de octubre, ya se asientan en la zona noble de la tabla y tienen las miras dirigidas hacia el Play Off de ascenso. Mientras que, por su parte, el Valladolid B no puede evitar finalizar la primera vuelta con el farolillo rojo colgado al cuello.