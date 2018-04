Real Valladolid «He visto el gol cien veces» revela Toni Martínez Toni Villa felicita a Toni Martínez por su gol ante el Cádiz. / GABRIEL VILLAMIL El sustituto de Mata, que marcó su primer gol en una gran jugada de equipo, asegura que es bonito tener la oportunidad de llegar a casa y sentirse cansado por el trabajo FERNANDO BRAVO Valladolid Domingo, 29 abril 2018, 13:30

«Durante toda la semana arrastraba molestias en la parte de atrás de la rodilla. Decidimos forzar para el partido pero se me iba cargando poco a poco y preferí no seguir forzando porque no me encontraba al cien por cien. Sí, llegué tocado. Sabíamos de las molestias pero también de la importancia del partido y decidí arriesgar», confesó esta mañana Toni Martínez tras el entrenamiento en los Anexos.

El delantero murciano reconoció que echaba de menos la sensación de jugar más de 45 minutos, algo que propició la baja por sanción del pichichi Mata. « Echaba de menos llegar a casa y tener las piernas que no podía más. Es una sensación bonita volver a contar para el equipo y poder ayudar», admitió.

En cuanto a su primer gol con el Real Valladolid, destacó el concurso de los compañeros. «El gol lo he visto repetido cien veces. El cambio de banda de Míchel está a la altura de muy pocos, luego Toni y Nacho que dobla muy bien. La verdad es que colectivamente es una pasada y al final se ve reflejada la libertad de los jugadores. Creo que eso es lo más importante, que cada uno juegue a lo que sabe y se demuestre en el campo.

Ni titular, ni suplente

«Tanto para lo malo como para lo bueno ahora lo único que tengo que hacer es seguir trabajando. Por su puesto quiero jugar, pero ni me veo titular ni me veo suplente. Trabajaré esta semana para estar a disposición del míster» dijo el delantero cuando se le preguntó si se abría una nueva etapa para él en el Real Valladolid..

Finalmente, Toni Martínez lanzó un mensaje optimista a la afición. «Creemos que somos capaces de conseguir el objetivo. En los últimos partidos hemos demostrado una cara muy buena. En eso estamos todos de acuerdo. Lo de ayer es un error puntual que no nos tiene que hacer olvidar que lo hicimos muy bien contra un equipo de arriba de la tabla. Todo es posible, aunque es verdad que solo vale ganar y vamos a empezar esta semana», zanjó.