Real Valladolid «No he visto una sola plantilla corta en Segunda que tuviera éxito» 01:56 Luis César Sampedro, durante el primer .entrenamiento con el Real Valladolid. / C. MINGUELA Luis César Sampedro afirma estar contento con los jugadores que tiene y dice que no le gustaría esperar hasta el último día para encontrar un 'mirlo blanco' FERNANDO BRAVO Valladolid Jueves, 13 julio 2017, 14:07

En su primera valoración del nuevo Valladolid, tras la segunda sesión de entrenamiento preparatoria de la temporada 2017/2018, Luis César Sampedro manifestó estar contento «a día de hoy» con los jugadores de que dispone y afirmó que no hay motivos para retrasar el cierre de la plantilla. «No soy partidario de esperar al último día para encontrar un 'mirlo blanco'», dijo. Señaló también el nuevo entrenador del Real Valladolid que espera tener dos jugadores por demarcación y lo argumentó: «No he visto ninguna plantilla corta en Segunda que haya tenido éxito».

Más información Traspasado André Leao al Paços de Ferreira

Ante las preguntas de los periodistas sobre sus sensaciones y las características de los jugadores, advirtió que son solo dos las sesiones de trabajo que han realizado y que sería precipitado emitir juicios, aunque no se cortó a la hora de juzgar a Borja, un veterano futbolista que inició ayer su tercera etapa en el Real Valladolid, lejos ya de aquella primera en la que participó en el fulgurante ascenso del Real Valladolid a Primera División. «Borja es una bestia, un animal. Ha llegado muy bien, le he visto en los partidos que jugó en la India y la segunda vuelta de la pasada temporada en el Almería y era un jugador espectacular» afirmó.

Sobre los canteranos dijo que prefiere verlos jugar con el primer equipo para hacerse una idea de sus posibilidades, antes que verlos contra equipos de Segunda B. «Quiero ver cómo se desenvuelven en un equipo de Segunda».

Se refirió también a la salida de Leão, haciendo referencia a que ha sido mejor que se vaya, porque quería estar cerca de su familia «y no tengo que tener a un jugador que no quiere estar aquí». Concluyó diciendo que no tiene «ni idea» de quiénes pueden ser los equipos candidatos al ascenso. Afirmó que suele fallar en sus predicciones e insistió que su objetivo es trabajar mes a mes, para intentar sacar seis o siete puntos cada mes, los necesarios para pensar en hacer una buena temporada o pensar incluso en el ascenso.