Volver a empezar El trabajo durante la pretemporada parece haber devuelto la ilusión a muchos aficionados, que ya se preparan para la competición que se inicia este sábado en Zorrilla Aficionados en la grada de Zorrilla CARLOS PÉREZ Viernes, 18 agosto 2017, 12:14

No voy a caer en el tópico ese de que 'parece que fue ayer cuando conseguíamos una victoria pírrica contra el Cádiz y ya mañana vuelve el fútbol a Zorrilla', porque no me parece que fuese ayer. Desde aquel diez de junio han pasado muchas cosas. Alguna se barruntaba, lo cual no impidió que se propagase por Valladolid el ambiente de fracaso debido a la estampida de la dirección deportiva y los entrenadores del primer y segundo equipo (el deseado por muchos para la primera plantilla). Otro proyecto que se esfuma. Yo acababa la temporada con una columna donde pensaba que no creía que el proyecto hubiera fracasado. Se cambiaba de aparejador, pero el arquitecto era el mismo. Lo que empezó hace tres años no se va por la borda en quince días de verano cuando las ideas son firmes. Y creedme que lo son.

Con la presentación del nuevo secretario técnico, por primera vez hay casi una sorprendente unanimidad alabando el acierto de su elección. Unanimidad que continúa con la elección del entrenador. Con el anuncio de los primeros fichajes hay una ilusión creciente que no se veía otros años (tal vez sólo la recuerdo con los proyectos que acabaron con los descensos en 2004 y 2010). Hemos visto una apuesta creíble por la cantera y todo era ilusión. Todo hasta el anuncio del regreso de Borja. En una ciudad donde se critica a alguien por las chaquetas que viste a Borja se le ataca porque lee y tiene un blog. No se trata de fútbol. Yo mismo no estoy conforme con su vuelta, pero no me baso en que escribe un blog y lee.

Con los primeros amistosos empiezan los rumores sobre la marcha de Toni. Una de las joyas de cantera se quiere ir. Y no a cualquier sitio. La fuga de Figo al R.Madrid hirió menos que el deseo de Toni de irse a la Cultural. Gracias a dios, a estas alturas ese tema está olvidado. Ahora el capítulo se centra en Anuar. Sinceramente, no sé si no cuenta o si quieren que se forme fuera porque creen que vale. Yo tengo claro que me lo quedaría, pero yo no soy Luis César.

Así que estamos a falta de cerrar la parte de los que meten goles. Rumores y un solo deseo. Bueno dos. Que venga De Tomás y no se vaya José Arnaiz. Y no por ese orden, al menos en la opinión del que escribe.

Como veis, no fue ayer cuando le ganamos al Cádiz. Han pasado muchas cosas y las que tienen que pasar. Como diría Garci, mañana toca 'Volver a empezar' y espero acabar con otro de sus títulos: 'Asignatura aprobada'. Por fin, mañana hay fútbol.