Real Valladolid «He vuelto con la idea de terminar lo que hemos empezado; de ofertas, ni idea» asegura Mata Mata, en los Anexos, el primer día de trabajo de esta semana. / ALBERTO MINGUEZA El delantero, pichichi de la categoría, asegura que no renuncia al objetivo de ascender con el Real Valladolid FERNANDO BRAVO Viernes, 29 diciembre 2017, 18:56

«Sobre el asunto de posibles ofertas de otros equipos, no tengo ni idea. De eso, preguntad arriba [en las oficinas]. He vuelto con la idea de terminar lo que hemos empezado. Me queda medio año más y he regresado de las vacaciones a seguir donde tengo contrato». Así de expeditivo fue esta mañana Jaime Mata ante las preguntas de los periodistas sobre su eventual salida del equipo en el mercado de invierno que se inicia el lunes. También aclaró el delantero, pichichi del Real Valladolid y de la categoría, su ausencia los dos últimos días de los Anexos donde entrenan por la mañana el resto de sus compañeros.

«Mi ausencia del campo de entrenamiento no tiene nada que ver con la posibilidad de que haya equipo interesados en mí. Arrastraba unas molestias y a la vuelta de las vacaciones de Navidad, hemos decidido hacer un programa específico para evitar impactos, que son más frecuentes cuando estás con el grupo. Con Raúl, el readaptador, hago un trabajo más específico en el gimnasio y me ahorro movimientos y giros, que me producen molestias. No tiene nada que ver con otra cosa que no sea secuperarme para estar bien de cara al partido de Osasuna».

«No quiero saber nada de ofertas»

Jaime Mata fue contundente ante el interés de los periodistas por abrir un resquicio a la posibilidad de que no termine el campeonato con el Real Valladolid. «Tengo contrato aquí y una cláusula. Si me voy a quedar es algo que no controlo ni manejo. He vuelto de vacaciones pensando en entrenar, competir y en el partido de Osasuna. Todo lo que sea más allá, no tengo ni idea. Mi objetivo sigue siendo meter goles con el Real Valladolid para que esté arriba y consigamos lo que todos queremos».

Aclaró el delantero madrileño del Real Valladolid que todo lo que no sea meramente deportivo es ajeno a él. «Con mi representante hablé hace bastantes semanas y le transmití que si llegan ofertas, no quiero saber nada. Yo quiero estar centrado en esto [los partidos]. Cualquier tipo de interés por parte de otros equipos no es conmigo con quien deben hablar. Es tema de clubes, que son los que toman las decisiones . Yo en eso soy el último implicado».

Cumplir contrato y ascender

«Ahora mismo -añadió Mata- la idea que tengo es cumplir el contrato que firmé. Con el club he hablado pero no hemos tomado decisiones. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos». Hizo también referencia Mata a su primer objetivo con el club morado. «¿Ascender con el Real Valladolid? Es una de las principales motivaciones que tengo; es la razón por la que firmé el contrato con el Real Valladolid. La segunda vuelta está entera e igualadísima. Si conseguimos enmendar los errores que nos han penalizado, ¿por qué no vamos a ser uno de los tres equipos que consiga el ascenso?

Mata coincidió con el entrenador, que hace unos días afirmó que el delantero le da mucho al equipo, pero también el equipo le da cosas a Mata. «Totalmente de acuerdo, estoy muy agradecido. El otro día, el gol que marqué al Zaragoza fue porque Óscar [Plano] se pegó una carrera de cuarenta metros y me dejó la pelota en la portería. Creo que esto es un juego de equipo; sin el equipo yo no llevaría los goles que llevo.