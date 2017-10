Hace casi 5 años, como aficionado y amante del Real Valladolid, pero también como licenciado en Publicidad y conocedor del sector de la comunicación, publiqué una columna en esta sección en la que lanzaba diez propuestas para mejorar el club, resumidas en: Implicar a toda la ciudad y a la provincia, inculcar los colores desde niños, hacer partícipes a los jugadores, no olvidarse de la afición que vive fuera, mejor merchandising, más presencia peñista, más ambiente en el estadio, implicación de empresas, desplazamientos baratos y más acciones comunicativas, como una revista oficial.

Echando la vista atrás, compruebo con alegría que algunas de ellas se han cumplido o mejorado, como la gestión de la Federación de Peñas, dando color al estadio, principalmente en el Fondo Norte y organizando actividades como el Congreso Nacional de Peñas. Los viajes, por ejemplo, suelen ser accesibles y la comunicación del club ha sido bastante buena. También algún empresario (principalmente Cuatro Rayas y ahora gente como José Moro) parece que comienza a interesarse por la entidad. Y es precisamente ese interés del bodeguero, nuevo vicepresidente y bajo el slogan #Xllpucela, lo que le me ha llevado a recuperar aquel artículo.

Hace años ya planteé propuestas como un bus para trasladar a la gente de los pueblos al estadio o acercar a los jugadores a la ciudad, con acciones como visitar colegios o dar conferencias. El Real Valladolid tiene que ser el equipo de Valladolid y esto reflejarse en cada rincón o negocio del municipio, no solo cuando jugamos playoffs. Tampoco debemos olvidarnos de los ‘pucelanos por el mundo’, creando un carnet de simpatizante con ciertas ventajas.

El merchandising sigue también por mejorar. Tiene que haber más productos asequibles, con más modelos y con presencia principal del violeta. No cuesta nada realizar una tirada de camisetas de algodón o de bufandas bonitas. En septiembre visité la tienda oficial y no llegué a entrar de lo vacía que estaba. El estadio, por otra parte, no tiene que dar pulmonía. Ya se ha pintado todo de un violeta uniforme y ahora la experiencia de ir al campo tiene que ir más allá de ver el partido. Hay que fomentar el ambiente previo con más actos y alentar a la gente con bufandeos, reparto de banderitas, mejor restauración…

5 años después sigue habiendo mucho que mejorar. Que se escuche a la afición y que ese #Xllpucela sea de verdad un proyecto que convierta al Pucela en una entidad de Primera, apoyada por todo Valladolid.