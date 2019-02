Fútbol | Primera División La afición del Real Valladolid volverá a responder para recibir al Betis La afición blanquivioleta abarrota la grada en el choque frente al Atlético de Madrid, en la segunda mejor entrada de la presente temporada. / G. Villamil El club anunció ayer que se han agotado las entradas de grada este, grada oeste y tribuna este J. A. PARDAL Valladolid Miércoles, 20 febrero 2019, 07:40

El Real Valladolid encara a partir del próximo domingo (18:30 horas) la recta final de la competición doméstica y, una vez superado el partido en el Camp Nou, regresa a la que realmente es su liga para intentar poner tierra de por medio cuanto antes con los puestos de peligro y regresar lo antes posible a la senda de las victorias.

Todo apunta a que para el primero de los catorce partidos que quedan de temporada el apoyo de la afición volverá a ser masivo en el Nuevo José Zorrilla. El club blanquivioleta anunció ayer que ya se han agotado las localidades a la venta para las zonas de grada este, grada oeste y tribuna este, algo similar a lo que ocurrió hace tres semanas en el choque frente al Celta de Vigo, para un encuentro disputado a mediodía en el que finalmente se congregaron 18.416 espectadores.

En aquella ocasión, los pucelanos se enfrentaban a un rival directo de la parte baja de la clasificación y, además, el choque llegó justo después de la polémica derrota frente al Levante con un gol anulado a Óscar Plano a instancias del VAR por un supuesto fuera de juego posicional. Las peñas organizaron entonces una protesta de los aficionados contra las decisiones del videoarbitraje, lo que unido a la importancia del choque provocó un efecto llamada que sumado a la comparecencia de un millar de aficionados visitantes en la grada provocó que Zorrilla registrase su cuarta mejor entrada de la temporada.

Con un aforo oficial de 26.512 butacas y tras la exitosa campaña de captación de socios que obligó a poner el límite en los 20.000, las menos de 4.000 localidades que en cada choque en casa se ponen a la venta vuelan, especialmente de cara a los partidos más importantes y ante los equipos punteros del panorama futbolístico nacional.

Precisamente los dos conjuntos históricos que por el momento han pasado por el coso pucelano, FC Barcelona y Atlético de Madrid, son los que más aficionados han congregado hasta la fecha, con cifras de entrada oficiales tasadas en 22.651 y 22.585 espectadores, respectivamente.

La media de asistencia al Nuevo José Zorrilla se sitúa este año en las 18.311 personas, una cifra solo superada, además de por las visitas del Barça, el conjunto colchonero y el gallego, por el Deportivo Alavés (18.873) en el partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander.

Los récords, en 'play off'

Han pasado siete meses y el Nuevo José Zorrilla ha sido visitado desde entonces por doce equipos de Primera División (once en partidos de liga además del Getafe en Copa del Rey) y uno de Segunda (el Mallorca en la competición del KO), pero en ninguno de esos encuentros se han superado las cifras de asistencia de los partidos del 'play off' disputados el pasado mes de junio. El récord más reciente lo ostenta, como no podía ser de otra manera, el Real Valladolid-Numancia tras el que el equipo ascendió de categoría, y al que asistieron 24.667 espectadores. A su zaga se sitúa la visita del Sporting diez días antes, con 23.801 asistentes abarrotando la grada.