Real Valladolid Alcaraz: «Quién lance las falta es algo interno que se decidirá en el vestuario y en el campo» Rubén Alcaraz se lleva el balón ante Asensio en el Bernabéu. / R. GÓMEZ El mediocentro advierte que no se debe señalar a los delanteros por la falta de gol: «Es cosa de todos. Yo, por ejemplo, tengo que facilitarles la faena» FERNANDO BRAVO Valladolid Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:01

«Verde ha demostrado tener un buen golpeo. Somos varios los jugadores que podemos golpear las faltas. Eso se decidirá en el vestuario y en el campo, es cosa interna y creo que por suerte tenemos muy buenos lanzadores». Rubén Alcaraz destacó el aspecto positivo del debate sobre quién debe lanzar las faltas, tras haber inaugurado su marcador particular con un lanzamiento de falta y permitir a Verde que lo hiciera contra el Espanyol, donde marcó el italiano.

Rubén Alcaraz compareció esta mañana en la sala de prensa del Estadio Zorrilla donde admitió que conoce los rumores sobre el interés del Sevilla por incorporarle a su equipo en el mercado de invierno. «Sí, al final todos son rumores. También he leído este tipo de noticias sobre otros compañeros. Eso es porque se está haciendo un buen trabajo en el terreno de juego, pero tenemos que estar centrados en nuestro equipo. Estamos en Primera y estas cosas ocurren, Yo sigo trabajando en lo mío, centrado en hacerlo bien y en estar bien en el campo. No quiero entrar en ese tipo de asuntos. De esas cosas prefiero no habla», afirmó el mediocentro. Más tarde, Alcaraz destacó la normalidad de este tipo de noticias y su repercusión en el equipo.

«Internamente no tiene que afectar. Somos profesionales y estamos en un buen nivel y es normal que se hable de muchos jugadores del equipo. Internamente no afecta. Es más cosa de fuera, de prensa, de aficionados, pero hay que mandar un mensaje: estamos tranquilos y lo que queremos es que el Real Valladolid siga en Primera. Estamos centrados en nuestro trabajo y en nuestro equipo. Se lo debemos todo al compañero que tenemos al lado» dijo.

Ante el rival del sábado, Alcaraz destacó las dificultades que entraña obtener un buen resultado. «Es un equipo que trabaja muy bien, que presiona arriba, correoso, con dos delanteros muy buenos y pienso que nos va a costar mucho. Vamos a tener que hacer un buen partido para ganar al Eibar. Tiene a Diop y a Jordan, muy buenos jugadores. La prueba está en que llevan varios años en Primera y no han sufrido mucho. A Mendilibar le conoce todo el mundo. Su equipo compite bien todos los minutos del partido y vamos a tener que estar muy concentrados para contrarrestar sus ataques.