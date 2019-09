Álvaro Aguado: «Esto es muy largo, va a haber minutos para todos y yo confío mucho en mí» Álvaro Aguado, durante su comparecencia en rueda de prensa. / El Norte El centrocampista jienense, inscrito horas antes del cierre de mercado, reconoce que debe mejorar «en aspectos defensivos» y hacerse «fuerte en el sistema 4-4-2 de Sergio» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 3 septiembre 2019, 13:43

Pendiente hasta última hora como ha estado del cierre de mercado y de la posibilidad de que una última incorporación le privara de tener ficha con el Real Valladolid, Álvaro Aguado vuelve a respirar. Ya sin la presión de desconocer cuál iba a ser su futuro, el jienense se ha mostrado optimista en rueda de prensa. Y alegre. Aguado muestra el mismo desparpajo en el campo que ante un micrófono, sean o no incómodas las preguntas.

«La decisión de quedarme fue muy fácil de tomar. Todo el mundo de pequeño quiere jugar en Primera División, yo aposté ya en enero por estar aquí sin saber la categoría en la que iba a estar y por suerte mis compañeros pudieron salvar la categoría y aquí estoy para ayudar en lo que pueda», relata el mediocentro, consciente de que hasta ultimísima hora ha estado encima de la mesa la posibilidad de hacer las maletas y probar fortuna en otro club y en otra categoría.

«Se me se ha transmitido que soy un jugador de futuro para este club, han hecho una apuesta fuerte por mi y lo que no querían era que me quedara una temporada entera sin jugar. Yo confío mucho en mí, desde que empecé ha sido así, y ahora por eso estoy aquí. Tanto Miguel Ángel Gómez como la dirección deportiva apostaron por mí en su día y si no me hubieran visto condiciones y potencial para poder sustituir a Míchel no estaría aquí», explica el exjugador del Córdoba, que ha contado con minutos de juego en los amistosos de pretemporada.

«Desde el minuto 1 Sergio me ha transmitido toda su confianza, ha sido muy honesto conmigo y me ha tratado muy bien desde el primer día. Soy consciente de que al final esto es muy largo, hay lesiones y sanciones, y todos vamos a tener minutos para demostrar que podemos aportar. Se trata de estar preparado para cuando llegue ese momento», asegura Aguado, que apunta rotundo que en ningún momento se vio fuera del club.

«No, la verdad es que el club es muy honesto y muy claro, y cuando piensa una cosa te la dice. Hasta ayer no se me pudo inscribir, pero la decisión ya estaba tomada», puntualiza.

Aguado tendrá que lidiar en un centro del campo súper poblado con la etiqueta de tener que mejorar las prestaciones de Míchel cuando no esté. «La competencia es sana, pero el vestuario es bueno, esto es una familia y eso es bueno para mí. Creo que es un club que me puede ayudar a mejorar», apunta.

No se le escapa a Aguado que, a sus 23 años -primero en Primera-, le queda todo por aprender. «Si con 33 años te quedan cosas por mejorar, imagínate con 23. Me queda un mundo. La trayectoria de un jugador como Míchel no la tengo yo, y esa experiencia no la tengo. Tengo que mejorar en lo defensivo y hacerme más fuerte en el sistema que suele utilizar Sergio, en ese 4-4-2», sostiene.

Pese a la distancia no se olvida el futbolista de Jaén de la actualidad que rodea al Córdoba CF, su exequipo. «Fue todo difícil desde que firmé en Valladolid, pero no se me olvida porque tambien apostó por mi y me dio la oportunidad. Siempre les estaré agradecido», concluye.