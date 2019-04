Anuar: «No podemos agachar la cabeza y seguir viendo fantasmas» Anuar atiende las explicaciones de Sergio González en el entrenamiento del pasado martes. / Villamil El centrocampista ceutí asegura que es momento de tener «mentalidad positiva» y recuperar el ánimo para luchar por «sacar la situación adelante» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 10 abril 2019, 15:01

Todo en esta semana conduce al estado anímico. A levantar a la plantilla mediante estímulos y un diálogo permanente con los jugadores. Anuar es uno de los jugadores a los que se ha dirigido esta semana el técnico en su intento por limpiarles la cabeza y partir de cero. «Es el momento de tener una mentalidad positiva y ganadora y alejar a los fantasmas. El equipo se ha dado cuenta de que agachar la cabeza no sirve para nada», ha asegurado esta mañana Anuar Mohamed Tuhami poco después de recibir el premio de los aficionados como el mejor jugador del pasado mes de marzo. «No podemos estar con la cabeza agachada y viendo fantasmas. Es momento de darse cuenta de que esto iba a ser así, que es una realidad, liberarse y que luchar para sacarlo adelante», ha apuntado, consciente de la importancia de «dar confianza» y «recuperar a cada jugador para dar más de lo que estamos dando en el campo».

«Ha habido encuentros que, a pesar de haber jugado bien, se ha perdido, y eso supone un mazazo, pero hay que olvidarlo y recuperar nuestra mejor versión», ha señalado el ceutí, que no ha dudado en lanzar un llamamiento a la afición para que recuerden lo que sucedió el año pasado y no tiren la toalla antes de tiempo. «Para la afición no es fácil porque quieren llevarse una alegría y es normal que les entre desesperación. También hay que decirles que estén ahí porque el año pasado mucha gente pensaba que íbamos a estar otra temporada en Segunda, y se acabó dando la vuelta», ha advertido, antes de confirmar que el vestuario está con el técnico, «capacitado» ha dicho para repetir lo que hizo hace un año a su llegada.

En lo que se refiere al rival del próximo domingo en Zorrilla, el Getafe, Anuar se ha remitido al encuentro de la primera vuelta, «en el que empatamos a cero», como referencia para sacar también algo positivo esta jornada pese a tratarse de un equipo «muy rocoso y competitivo».