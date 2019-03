Real Valladolid Anuar: «Tenenos que recuperar ese bloque defensivo que nos hizo fuertes» Anuar celebra el gol ante el Real Madrid. / Villamil El flamante jugador internacional por Marruecos asegura que hubiera cambiado su gol ante el Madrid por los tres puntos y lanza un mensaje de optimismo: «No estamos hundidos, aún quedan muchos partidos» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 13 marzo 2019, 13:43

Cuesta extraer alguna señal positiva entre tanta desgracia y pesimismo como se acumula en las últimas semanas en las filas del Real Valladolid. Y si hubiera que quedarse con una, ésta es sin duda la irrupción y buenhacer de Anuar en el centro del campo noticia... e incluso más adelantado y cerca de Guardiola como fue el caso ante el Real Madrid. «El año pasado ya jugué unos cuantos partidos en esa posición junto a Mata, y sí que es verdad que me hace estar más cerca del área y generar peligro. Yo me encuentro mejor y creo que puedo ayudar más en el centro del campo, pero también puedo aportar en otras posiciones», ha explicado el ceutí al término del entrenamiento matinal, feliz dentro de la tristeza que provocan los últimos resultados por la llamada del seleccionador de Marruecos para disputar los partidos ante Malawi (oficial) y Argentina (amistoso). «Estoy muy feliz por la convocatoria, era un objetivo que llevaba tiempo buscando, no ha sido nada fácil y ahora voy a tener la suerte de poder disputar partidos internacionales y rodearme de jugadores de talla mundial», ha asegurado sobre su inclusión en una lista inicial de 33 jugadores. «Renard me explicó hace una semana la selección que quiere y en la que va a empezar a introducir gente nueva que está emergiendo. Es una selección que va a más y es un gran paso para mí».

Anuar fue uno de los destacados en el último partido frente al Real Madrid, última victoria de la era Solari. «El otro día recibí muchísimos mensajes de felicitación por haberle marcado al Madrid pero por dentro estaba triste. Había marcado al Madrid y quedará para la posteridad, pero hubiera firmado no marcar y haber sacado los tres puntos. El fútbol no se está poniendo de nuestra parte pero somos profesionales y tenemos que seguir peleando porque nunca se sabe cuando se puede dar ese vuelco», ha señalado, en un mensaje optimista entre tanto pesimismo como ha cundido en el entorno tras las últimas derrotas. «No estamos hundidos. No estamos descendidos. Quedan muchos partidos y aún tenemos que ir a campos de rivales directos. Tenemos grandes jugadores y solo hay que estar juntos para volver a ser ese equipo que ha competido ante grandes equipos», ha afirmado.

Para el centrocampista del Real Valladolid, la clave para recuperar la identidad perdida está en defensa. En retomar la solidaridad y contundencia que convirtieron al equipo en uno de los menos goleados de la categoría. «Ese bloque defensivo fuerte lo teníamos. Al empezar la liga no nos hacían prácticamente gol. Nos tachaban de que no hacíamos gol pero tampoco nos hacían. Ahora nos están haciendo y lo principal para salvar la categoría es volver a hacer un bloque fuerte en el que todos defendamos. Tenemos que mentalizarnos y tener en la cabeza que hay que defender y a partir de ahí, cuando robemos, salir rápido y aprovechar las ocasiones«, ha analizado, consciente de que hay tiempo suficiente opara revertir la situación. «Sabíamos que no iba a ser fácil e igual que no íbamos a jugar la Champions cuando estábamos arriba, ahora tampoco estamos en descenso. Está en nuestro mano para poder sacarlo».

Anuar, que ha reconocido que para él fue penalti el mano a mano que tuvo con Courtois en la última jornada -«nos dijeron que cuando hay un jugador en el suelo lo revisaban», ha argumentado-, asegura a su vez que la fórmula no la tiene un sistema ni un jugador en concreto. «Somos un equipo y esto lo va a sacar el bloque, no un jugador en concreto».

Sobre el próximo rival, Eibar, el flamante internacional marroquí ha reconocido que pocos secretos tiene. «Ya sabemos todos que es un equipo que no tiene miedo a apretar arriba contra quien sea. Ya lo hicieron aquí, y en su campo equipo que va, equipo que lo dominan. Pero con esa presión tan alta que hacen, si conseguimos enlazar con nuestra gente de arriba podemos tener ocasiones. Vamos a tener que hacer, es verdad, más ayudas que nunca», ha reconocido, añadiendo con la humildad que le caracteriza y mantiene que si tiene minutos tratará de repetir sus últimas actuaciones. «Todos los jugadores queremos continuidad porque es lo que te da confianza y te ayuda a desplegar tu juego. Pero eso queda en manos del míster. Yo si juego bien y si no, lo hará otro compañero que lo va a hacer igual de bien», ha concluido.