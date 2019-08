En Argentina aseguran que Gianluca Mancuso jugará dos años en el Real Valladolid Mancuso, con el Vélez. El volante de Vélez de 21 años ha sido internacional con las categorías inferiores de la albiceleste y cuenta con la doble nacionalidad italo-argentina EL NORTE Valladolid Viernes, 9 agosto 2019, 08:48

El argentino Gianluca Mancuso jugará cedido dos años en el Real Valladolid, según informa la prensa argentina. El portal Tyc Sports y el periodista Gianluca Poggi, de Vélez a Fondo y Tribuna Vélez, publicaron la noticia de la llegada de Mancuso al conjunto «de Ronaldo».

El club blanquivioleta se reservaría la opción de compra del futbolista que juega de volante y que antes de llegar a Zorrilla ha firmado con Vélez hasta junio de 2022.

De 21 años e hijo del que fuera futbolista internacional Alejandro Mancuso, Gianluca ha formado parte de las categorías inferiores de la selección albiceleste. «Si me quedaba con el pase en mi poder y me iba a otro club argentino, a Vélez no le dejaba nada. Cuando me llamó el presidente para renovar, no lo dudé. Si en dos años me toca volver ojalá pueda vestir esta camiseta», explicó Mancuso tras renovar con el club sudamericano.