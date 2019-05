'Arrivederci' Verde El italiano Daniele Verde se lamenta tras una ocasión fallada. / Villamil El Real Valladolid no tiene intención de hacer efectiva la opción de compra del italiano. El agente del jugador, con contrato un año más en la Roma, ya trabaja con varias ofertas de clubes españoles, entre ellas la del Getafe LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 21 mayo 2019, 12:07

El Real Valladolid no tiene intención de hacer efectiva la opción de compra que expira el 30 de mayo, y mediante la cuál se haría en propiedad con los derechos de Daniele Verde pagando una cantidad de 2 millones de euros a la Roma. El italiano (Nápoles, 1996), uno de los favoritos de la afición blanquivioleta, regresará de esta forma al club romano con el que todavía mantiene relación contractual un año más.

En la balanza ha pesado más su perfil de jugador anárquico, propenso a descompensar el equilibrio del equipo en el campo, que algunas de las virtudes que le adornan como la potencia de disparo o su capacidad para resolver partidos por la vía rápida desde el lanzamiento de faltas.

Los números que deja Verde esta temporada, 654 minutos repartidos en 22 partidos, no han sido lo suficientemente convincentes como para ganarse el favor de técnico y dirección deportiva. En su trayectoria deja dos goles para el recuerdo, el marcado de falta directa ante el Espanyol que rescató un punto, y el logrado de penalti en Ipurua ante el Eibar que inició la remontada.

El italiano ha declarado siempre que ha tenido oportunidad sus preferencia por continuar en Valladolid o, en su defecto, en la liga española, y en esa línea trabaja su representante Luigi Lauro, de la agencia Sport Business Management. Hasta cinco clubes de la liga española se han interesado por la situación de Verde, según aseguró ayer a este diario su agente. «Aunque no tiene problema en cambiar de país y de fútbol, Daniele quiere continuar jugando en España. Ha terminado muy contento con la ciudad y con los 'tifosi' estado y el único problema que ha tenido en Valladolid es que el entrenador no le ha dado la oportunidad de jugar», señaló ayer Luigi Lauro, antes de reconocer que uno de los clubes interesados es el Getafe de Bordalás.

En cualquier caso, el representante sí apuntó que se mantiene en 'stand by' ya que nadie del club se ha puesto todavía en contacto para anunciarle una decisión, y que por lo tanto esperarán al 30 de mayo para iniciar negociaciones. «Si el Valladolid no quiere contar con él, el 1 de junio volverá a Roma para hablar de su futuro», confirmó, señalando que en su opinión no es un problema de dinero puesto que «un jugador con sus características y del 96 como es Daniele, está valorado en el mercado en 6-7 millones de euros», lejos de los dos que tendría que pagar el Valladolid para hacerse con sus derechos.

El jugador, que se encuentra estos días en Ibiza disfrutando del regalo que le ha hecho Ronaldo a la plantilla por lograr la permanencia en Primera División, ya se manifestó el pasado sábado durante los actos de celebración. «Esta afición me ha hecho llorar, nunca he vivido algo como lo de este año», aseguró Verde, en un improvisado discurso en el que llegó a afirmar que «pase lo que pase seguiré amando y queriendo al Real Valladolid y a su afición porque se merece todo el cariño del mundo».

Esa misma celebración en la que todos los jugadores, uno a uno, fueron desfilando hasta llegar al centro del campo, dejó un buen número de imágenes que sonaron a despedida. Casos como el de Fernando Calero, que se dirigió a la grada en varias ocasiones para agradecer su apoyo, o el de Rubén Alcaraz, quien permaneció varios segundos aplaudiendo a los aficionados momentos antes de ser sustituído por Míchel en el minuto 66.