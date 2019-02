Fútbol | Primera División Baja puntuación para los jugadores del Real Valladolid tras el choque ante el Huesca Keko corre tras un balón junto a Javi Galán. / LOF Keko fue el que menos mal lo hizo, gracias a su impetuoso arranque de partido J. A. PARDAL Valladolid Sábado, 2 febrero 2019, 01:03

El Real Valladolid salió goleado de su visita a Huesca. Esta es la valoración de los jugadores blanquivioletas del 1 al 10.

4 Keko, el mejor

Fue el único que tuvo algo de acierto, aunque lo disfrutó solo en el arranque del partido. A partir del gol de Enric Gallego tanto él como el resto del equipo se desconectó y las prisas le terminaron por impedir cualquier atisbo de buen fútbol.

4 Jordi Masip

No pudo evitar los goles en contra porque no brilló en el uno contra uno. Ayer no hizo magia.

4 Antoñito

Fue el menos malo de los defensas. Corrió muchos kilómetros, pero no pudo aportar en ataque.

3 Kiko Olivas

Chimy Ávila le comió la tostada en el primer gol. Estuvo descolocado y casi siempre superado

2 Calero

Excesivamente blando y fallón, el hambre de Enric Gallego le regaló una mala tarde en Huesca

3 Nacho

Se contagió del mal hacer de sus compañeros y pasó absolutamente desapercibido

3 Borja

No logró imponer su capacidad táctica ni su presencia física en un partido de ida y vuelta

3 Alcaraz

Solo se le vio en el balón parado aunque él era el que debía hacer jugar al equipo

3 Toni Villa

No está fino. Sus caracoleos no generaron peligro, y se mostró menos preciso de lo habitual

4 Óscar Plano

Se mostró voluntarioso, pero no tuvo fortuna. De nuevo vio como le anulaban un gol

3 Sergi Guardiola

Más allá de un par de gestos técnicos en la primera parte, no llevó ningún peligro al área rival

Enes Ünal

Su entrada no supuso que su equipo llevara más peligro al área rival

Pablo Hervías

Entró enchufado pero después se contagió del mal partido de los demás

Anuar

Entró con el partido ya resuelto

Sergio

Su propuesta en ausencia de Míchel fue muy superada y los cambios no mejoraron lo que había en el campo