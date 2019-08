El 'blanquimorado' del Real Valladolid causa furor

«La ausencia de publicidad me parece correcto»

Algunos no tienen el mismo gusto que el de sus hijos, como es el caso de Carlos Pocero. «A mi hijo le voy a regalar la primera pero a mi me gusta más la segunda. No sé si le va a gustar más o menos, pero creo que es la más identificativa».

Carlos ve acertada la opción de no incluir publicidad en la camiseta. «La ausencia de publicidad me parece bien, ya que no la voy a poner ningún tipo de serigrafía».