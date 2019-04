Bordalás: «La expulsión es injusta, el VAR debería también controlarlas» Bordalás se abrazo a Sergio González. / Ramón Gómez El técnico del Getafe se quejó de todas las acciones pitadas en su contra, también del penalti: «El balón no iba a portería y Djene lo único que puede hacer es arrancarse el brazo» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Domingo, 14 abril 2019, 15:26

No tuvo ningún rubor José Bordalás en hacer su particular interpretación de las jugadas decisivas del partido. Reconoció haberlas visto repetidas en el vestuario antes de salir a rueda de prensa, y con semblante tranquilo y sin inmutarse, puso en duda el penalti señalado en contra del Getafe, la expulsión de Olivera, y aseguró correcta la última acción.

«Lo he visto ahora y es un penalti injusto. Es increíble porque el balón no iba a portería, era un rebote, y lo único que podía hacer Djene era arrancarse el brazo. La expulsión de Matías tambièn nos ha hecho mucho daño, y creo que es una jugada que también tiene que controlar el VAR. No hay intencionalidad, no hay absolutamente nada, nos deja en inferioridad y pese a dejarnos con uno menos, el equipo no ha bajado los brazos», ha apuntado, reconociendo que su rival tenía los tres puntos casi en el bolsillo. «¡Pero esto es fútbol!», ha exclamado, lamentando la lesión de Antunes y la expulsión de Olivera.

Sobre la jugada en la que Anuar cae lesionado y su equipo no devuelve el balón, el técnico del Getafe ha sido categórico. «No lo echamos fuera, y además el jugador estaba fuera del campo. Muchos equipos lo hacen y se sabe. No hay nada más que decir. En cuando al penalti, ha sido claro».

Bordalás dio por bueno el punto. «Con todo lo ocurrido, ha habido de todo en un partido que no ha dejado indiferente a nadie, el punto es bueno. Empezamos muy bien pero en un despiste nos empataron y ha sido una losa porque a partir de ahí nos ganaron todos los duelos y estuvieron más cómodos», ha explicado, asegurando en descarga de los suyos que «el Valladolid ha hecho grandes partidos y tienen una gran afición que ha apretado mucho».