Borja anuncia su retirada entre lágrimas

En una sala de prensa abarrotada por la presencia de todos sus compañeros de vestuario, jugadores de los primeros equipos de baloncesto, balonmano y rugby de la ciudad, familiares y amigos, Borja Fernández (38 años) ha anunciado en la mañana de hoy su retirada como futbolista profesional.

Aunque ha empezado y terminado con lágrimas en los ojos, Borja ha sido fiel a su estilo y buen humor al iniciar su despedida con un irónico 'Vengo a anunciar mi renovación por cinco temporadas', poco antes de romper a llorar y explicar lo poco que le costó tomar la decisión, «en apenas una hora lo decidí», y que continuará ligado al club en un puesto que no ha querido determinar.

«No tengo nada escrito, no he querido ponerme a escribir para deciros que me retiro del fútbol», ha apuntado en su despedida tras siete temporadas en Valladolid (dieciocho en total) y más de 220 partidos en una carrera en la que ha jugado en varios equipos y alternado en Primera y Segunda División.

«Eres historia de esta casa», le ha dicho Carlos Suárez, quien también con los ojos llorosos ha recordado a los presentes su última llegada a Valladolid, contra su propia opinión, e incluso la temporada en la que Borja no denunció su contrato y evitó la debacle económica del club. «Aquel día de sufrimiento no terminaste explotando y es posible que sin aquella decisión este club no existiría hoy», ha recordado Suárez.

Unas palabras que han disparado aún más los sentimientos y las emociones a flor de piel en una sala que ha registrado uno de los llenos de la temporada. «He llorado mucho estos días, ha sido un año muy bonito con una tercera etapa muy bonita y afoprtunadamente seguimos en Primera. Fue una decisión muy rápida, de un día para otro en una hora, se me ofreció continuar un año más, pero creo que es el momento de disfrutar de otras cosas», ha apuntado el propio Borja, que no ha querido hacer lista de todos los agradecimientos para no alargarse.

«En un momento de lucidez, hablé con Carlos, con el míster y con Ronie y quizás llevo ya unos últimos tres meses aguantando la lesión y entrenando como podía. No ha sido fácil el día a día en los últimos años porque pesa, y al final poder retirarte con este final es más bonito», ha asegurado, reconociendo que seguirá vinculado a la entidad blanquivioleta. «Me han ofrecido dos cosas, hay un camino, y voy a seguir en el club pero ahora no es momento. Es más importante el tema futbolístico», ha apuntado.

Son muchos recuerdos y muchos momentos los que se le han acumulado en la cabeza al veterano jugador el día de su despedida. «Me quedo con muchos momentos, el debut en 2001 y sobre todo con dos o tres aquí. De los tres ascensos que he vivido, el del año pasado en el ayuntamiento fue especial después de un año muy duro, y luego muchos detalles a lo largo de mi trayectoria, en Almería, Getafe, en mi estancia en la India,...».

Borja, que tendrá la oportunidad de despedirse mañana en el césped en el último partido ante el Valencia, ha lanzado tambien un mensaje a la afición. «Al final somos un club trabajador, un club currante, y cuanto más apoyo tengamos de ellos mucho mejor. Sé que a veces no es fácil apoyar al equipo pero si estamos todos juntos como este año lo podremos sacar adelante», ha comentado, reconociendo que para él «Valladolid es un sitio especial, siempre lo he dicho».

La guinda la ha puesto Carlos Suárez en su particular glosa hacia Borja, con quien ha compartido una relación especial durante los últimos años.

«Todo el mundo sabe que es amigo mio y lo seguirá siendo. Siempre se dijo que vino en contra de mi opinión porque se decía que estaba mayor y me cerró la boca a golpes. Siempre he pensado que a la gente se la tiene que dar las gracias cuando se le tiene cerca y por eso es momento de darle las gracias», ha señalado el consejero delegado.

La despedida ha concluido en la sala de prensa con Borja haciéndose fotos con la plantilla, primero, y después con todos los que le han acompañado en su adiós,