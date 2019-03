Fútbol | Primera División Calero sobre su futuro en el Real Valladolid: «Todo está parado hasta que acabe la temporada» Fernando Calero se fotografía con varios niños tras el entrenamiento vespertino de ayer. / G. Villamil El jugador de Boecillo aseguró estar en un buen momento tras «un pequeño bajón después de diciembre» J. A. PARDAL Valladolid Martes, 26 marzo 2019, 16:00

La situación de Fernando Calero como futbolista del Real Valladolid una vez que acabe la temporada el fin de semana del 18 y 19 de mayo es a día de hoy una incógnita. El futbolista tiene contrato con el club blanquivioleta hasta verano de 2021, pero su cotización ha subido después de su buena campaña del año pasado en Segunda y la más que aceptable de su debut en Primera División.

Pese a todos los rumores que le situaron fuera del equipo en el pasado mercado de fichajes de invierno, el de Boecillo se quedó en Valladolid y reconoce que una posible mejora de su vinculación con el club «está parada, que es como tiene que estar, y una vez que acabe la temporada ya se verá lo que pasa».

Así lo afirmo el central esta mañana en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo. Calero aseguró que se encuentra «muy bien físicamente», aunque reconoció que sufrió «un pequeño bajón después de diciembre», algo que no achacó «directamente a los rumores que hubo» (en relación a su posible salida del equipo), pero sí que «es verdad que no estás cien por cien con la cabeza, metido, y eso no puede ser porque en cualquier momento fallas».

A juicio del defensa, al equipo le ha venido «muy bien para cargar las pilas» el parón por los partidos de selecciones y apostó por «sacar lo máximo posible en las próximas dos semanas». «Se decía que Villarreal o Huesca nos iban a superar solo por el hecho de que al venir de abajo no tenían nada que perder. Ahora están volviendo a perder y parece que con una victoria nosotros somos los que nos hemos venido arriba. Son momentos y hay que aprovechar los nuestros», aseguró.

El Real Valladolid se entrenó esta mañana en los Anexos del Nuevo José Zorrilla con la ausencia de Borja y Stiven Plaza, lesionados como Pablo Hervías, Luismi y Toni Villa, y de Anuar, aún concentrado con la selección marroquí. En la sesión sí que estuvieron presentes los jugadores del filial Mario, Waldo y Samu y el delantero del Juvenil de División de Honor Óscar.