Carlos Suárez niega cualquier problema con el Getafe: «Es verdad que Torres es un poco puñetero, pero está en su derecho» 02:20 Carlos Suárez, Pablo Hervías y Miguel Ángel Gómez en la presentación del jugador. / Alberto Mingueza El presidente ejecutivo del Real Valladolid sigue sin entender por qué el club azulón no ha desbloqueado aún la salida de Sergi Guardiola, objeto de deseo en Zorrilla. «Salvo sorpresón, Calero no va a salir», asegura Miguel Ángel Gómez LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 24 enero 2019, 18:05

Tantos son los datos que se han dado y los días que se han esperado a que Pablo Hervías aterrizara en Zorrilla que su presentación se ha reducido a la mínima expresión, y sí ha servido sin embargo para repasar la actualidad del club en las distintas operaciones que baraja en el mercado invernal. Un exhaustivo repaso en el que han surgido los nombres de Sergi Guardiola, Ivi, Calero, Cop, Cuéllar,... Pero sobre todo el de Guardiola, delantero cedido por el Córdoba al Getafe que aún no tiene carta de libertad para recalar en Valladolid.

Una negociación que ha dado tantas vueltas que el propio Carlos Suárez no sabe muy bien en qué punto está a esta hora. Al presidente ejecutivo se le ha preguntado si la relación con el Getafe es buena para no haberse producido un desenlace feliz. «Yo trabajo en el Real Valladolid y del Getafe no puedo decir nada. Creo que a la gente del Córdoba cada vez le sale una cosa nueva. Espero que lo arreglen cuanto antes y si no, que nos digan para buscar otras opciones. Ojalá sea hoy y entonces cerraríamos nosotros con el Córdoba. Son negociaciones entre dos clubes y nosotros no intervenimos», ha explicado, negando que haya problemas ni cuentas pendientes con el presidente del Getafe, Ángel Torres. «¡Si lo tuviéramos lo diría y él también! No hay ningún problema. Ángel Torres tendrá su forma de trabajar en su club y yo no le voy a decir nada. No recuerdo qué problema hemos tenido con Ángel. ¿Que a veces es un poco como dicen en Argentina 'filo de sartén'? Pues sí. Pero yo no tengo queja ninguna. Ángel tiene que solucionar su situación con el Córdoba, no está perjudicando al real Valladolid. Es verdad que es un poco puñetero pero está en su derecho porque es su club. Creo que hace su trabajo y en su club estarán agradecidos», ha añadido, sobre una operación que se encuentra en los despachos de Getafe y Córdoba, su club de origen -Valladolid y Córdoba están de acuerdo-.

En este punto ha sido el director deportivo Miguel Ángel Gómez quien ha retomado las riendas del balance sobre el mercado invernal, redundando en que Guardiola no es el único objetivo del club para reforzarse antes del 31 de enero. «Estamos trabajando en todas las opciones, hasta el día 31 no renunciamos a nada», ha asegurado, sin descartar cualquier otra operación en la punta de ataque. Creemos que Guardiola es la persona que más ha peleado por estar aquí, pero hay otras opciones e incluso haciéndose lo de Guardiola puede salir algo más si nos lo permite el tope salarial, la liga,...».

En la lista de jugadores pendientes de conocer su futuro más inmediato se encuentra Ivi López, cedido por el Levante. Su situación sigue igual, según ha confirmado Gómez. «Él quiere salir y su agente está buscando la solución». También está o ha estado el de Fernando Calero, sin ofertas según insisten desde la entidad blanquivioleta. «Salvo sorpresón de última hora creo que no va a salir. Seguimos trabajando en su renovación. Nosotros no lo hemos puesto en venta y al club no ha llegado ninguna oferta», ha matizado el director deportivo.

Y Duje Cop. Sobre el croata ha asegurado que a día de hoy no está en la línea de salida, aunque sí ha reconocido que no está respondiendo a las expectativas y que su perfil puede tener sitio en otro club. «Duje es una persona que está comprometida. No le están saliendo las cosas y eso nos obliga a reflexionar. Nos pedían un delantero con experiencia y al final ha entrado en el perfil pero no está respondiendo -Gómez lo ha comparado con la situación de Muriel en el Sevilla-No rinde pero sí está comprometido. Pueden salir cosas porque Duje es internacional y él también tendrá sus ideas», ha concluido.

Sobre Cuéllar, portero del Leganés, no ha confirmado ni desmentido su vinculación con el Valladolid. «A día de hoy no hay nada», ha apuntado.