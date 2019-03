Fútbol | Primera División César considera que la visita a Valladolid es «un partido complicado para el Real Madrid» César Sánchez y Benjamín Zaradona posan con una camiseta del Real Valladolid. / El Norte El exportero del Pucela ha hecho estas declaraciones durante su participación en los brindis 'al gol', de Bodegas Cuatro Rayas EL NORTE Valladolid Martes, 5 marzo 2019, 13:29

César y Benjamín. Benjamín y César. Dos compañeros de vestuario del Real Valladolid que se sientan a la mesa de Cuatro Rayas. César Sánchez (Coria, Cáceres, 1971) tiene un palmarés impresionante tras militar también en el Real Madrid y Valencia, entre otros equipos. En sus vitrinas, dos Ligas Españolas, una Liga de Campeones, una Copa Intercontinental, dos Supercopas de España y una Supercopa de Europa. Y, con el Valladolid, formó parte del inolvidable 'EuroPucela'. Además, es el portero más veterano en jugar un partido oficial de La Liga española (40 años y 8 días). Dejemos las presentaciones, que sea Benjamín Zarandona quien ponga el balón en juego: «¿Quién te ficha para el Valladolid?», a lo que César responde «Ramón Martínez y Santi Llorente, que me fueron a ver porque les avisan que hay un tío en un pueblo de Extremadura que le pega muy fuerte al balón y me van a ver a Don Benito. A mi me quería firmar Madrid y Barça, pero me fui a Valladolid porque tenía una tía allí«.

Ya en la ciudad, desde el principio mostró su precocidad: «Con 15 años entrené con el primer equipo en un campo en El Pinar, todavía no estaban los Anexos». César guarda grandes recuerdos de su paso por el club y, como el mismo confiesa, «tengo unas anécdotas terribles, me acuerdo de una con Javier Yepes, que me obligaba a sacar. Se lo cuento a mis hijos y se mueren de risa. Era un drama sacando. De volea le pegaba de escándalo, pero de abajo, cuando había viento en contra, no la sacaba del área en los Anexos«. César sigue de cerca la actualidad del club y valora la política de cantera de proximidad y cercanía que él considera que debe llevar el equipo: »Las zonas de influencia del Valladolid tienen que ser donde tu puedas generar una ascendencia. No es una cuestión de dinero, porque siempre va a haber alguien que tenga más dinero que el Valladolid y que pueda romper una cláusula y que pueda romper un contrato. Entonces, lo que tienes que generar es ascendencia sobre los chicos que crecen en la cantera, que era lo que nosotros teníamos«.

Valladolid, su ciudad. El vino, una historia de cariño

César confiesa que «lo pasé mal cuando fui a Valladolid, yo venía de un pueblo de 15.000 habitantes y lo pasé mal. Valladolid fui una ciudad para mi complicada en los inicios, pero ahora es mi ciudad. Si yo me voy de Valencia, a mi buscarme en Valladolid, eso lo tengo más claro que el agua«. Benjamín le pregunta por la gastronomía y los vinos, que César califica como »una maravilla y además le coges un cariño especial a la gente que sabes cómo cuida esto [cogiendo una copa de verdejo], cómo lo trata, cómo pasa horas, cómo mira al cielo a ver si llueve o no llueve, si es el punto ideal para la cosecha, después cómo lo recogen, cómo lo procesan… Creo que el vino es cariño, es una historia de cariño«.

Etapa en el Real Madrid, tan buena como la del Pucela

Benjamín tira de hemeroteca para recordar el paso de César por el Real Madrid, una época que el exportero considera tan maravillosa como la del Pucela [mientras comenta esto, visiblemente emocionado, acaricia la camiseta del Real Valladolid que hay sobre la mesa]. Pensaba que iba a tener mucha dificultad para adaptarme a un vestuario donde la gente siempre hablaba de que había muchos egos… todo fuera de la realidad, mentira. Era un sitio normal, donde me lo pasé muy bien, disfruté de ese vestuario cinco años espectaculares y la gente era más normal que normal«.

Ronaldo, compañero de golf

César estima que «El Real Valladolid tiene la suerte de tener un Presidente espectacular, un dueño espectacular. Estuve dos años con él [Ronaldo] y pasamos muchas horas juntos. Es un tipo muy especial, es muy carismático. Tuve la suerte de que compartíamos la afición de jugar al golf y pasamos muchísimas horas juntos. Es una persona que está en el top mundial del deporte«.

Domingo, 10 de marzo: Real Valladolid – Real Madrid

Benjamín, previo al brindis 'al gol' con Verdejo Cuatro Rayas Vendimia Nocturna, pide a César su valoración para el encuentro de Liga del Pucela: «Es un partido complicado para el Madrid, no es una salida nada fácil para ellos. De hecho, el Pucela ha competido muy bien con todos los equipos de la zona alta y noble de la tabla«, analiza César.