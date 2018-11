Fútbol | Primera División Choque de estilos en Zorrilla entre Real Valladolid y Eibar Los jugadores del Real Valladolid celebran el tanto que les dio la victoria frente al Huesca. / Gabriel Villamil El Pucela, tercer conjunto menos goleado, recibe a un Eibar que brilla en su centro del campo J. A. PARDAL Valladolid Sábado, 10 noviembre 2018, 09:16

El Real Valladolid y el Eibar se enfrentan hoy a las 13:00 horas en el Nuevo José Zorrilla en un horario inexplorado para los primeros pero que se está convirtiendo en habitual para los segundos que abrieron sendas jornadas del sábado también en el Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid y en Montilivi ante el Girona.

Los aficionados pucelanos se preparan para recibir por primera vez desde su salida del club en la temporada 2009-2010 a uno de sus ídolos, José Luis Mendilibar, que regresará a una de las ciudades donde más se le quiere y lo hará además para convertirse, con 182 encuentros, en el técnico que más veces se ha sentado en el banquillo del Eibar.

De su mano llegará también al Nuevo José Zorrilla un equipo al más puro estilo del técnico de Zaldivar. Un conjunto muy intenso, que presiona durante todo el partido y que siempre tienen entre ceja y ceja la portería contraria.

No en vano, los armeros son la plantilla que más veces centra al área y la segunda que más córneres ha botado en lo que va de liga. Esas serán, desde luego, dos de las claves del choque que terminará a primera hora de la tarde: los duelos aéreos y el balón parado que tan bien maneja el conjunto azulgrana que suma cinco goles de cabeza.

Para este partido el vasco no podrá contar con uno de sus especialistas en el golpeo de la pelota, Pedro León, que no ha sido convocado pese a que ya se ha recuperado de la hernia discal que le obligó a pasar por quirófano y no le ha permitido debutar aún esta temporada.

Con lo que si viene a Pucela es con todos los delanteros de su plantilla. Ha incluido el entrenador a sus arietes Sergi Enrich, Charles, Marc Cardona y Kike García para intentar así esquivar su mala racha en los partidos fuera de casa. Lejos de Ipurúa el Eibar tan solo ha ganado un encuentro, ha empatado otro y ha perdido tres, con un saldo de 4 goles a favor y 10 en contra.

Precisamente este último aspecto es el que deben explotar los hombres de Sergio González si pretenden tumbar al tercer conjunto que más encaja de la competición con 18 goles (solo superado por los colistas Rayo y Huesca que han recibido 23). Para ello ha llamado a todos sus hombres disponibles para el ataque, ya que no puede contar por lesión con Ivi, que se han quedado fuera de la lista al igual que Salisu, también lesionado. Además, ha dejado fuera a Keko que suma siete jornadas sin entrar en la lista por problemas en la planta del pie. De nuevo, el preparador blanquivioleta ha descartado a los defensas Guitián y Moi y a los centrocampistas Luismi y Antonio Cotán, algo habitual desde el inicio de liga.

Son Enes Ünal, Duje Cop, Leo Suárez, Óscar Plano, Toni o Verde los que están llamados a percutir todo lo posible sobre una defensa mermada. El Eibar no podrá contar con los lesionados Ramis y Calavera ni con el mediocentro De Blasis, expulsado la pasada jornada por roja directa tras una fea entrada por detrás que le valió la bronca de Mendilibar a la vista de todos antes de encaminarse a los vestuarios.

La flojera defensiva del Eibar y el buen tono que suele mostrar en ese aspecto el Real Valladolid pueden convertirse para los pucelanos en un perfecto campo de cultivo para mantener la racha que les ha privado de caer en dos jornadas consecutivas, un hito que mantiene Sergio González desde que debutase en el banquillo blanquivioleta el 15 de abril. El catalán se estrenó con derrota frente al Sporting en Zorrilla (0-1), pero desde entonces nunca ha perdido en dos encuentros consecutivos, lo que le permite mantener un genial saldo de 13 victorias, 6 empates y 5 derrotas en los 24 encuentros que ha dirigido.

Duelo en la medular

Toca agarrarse los machos porque el choque frente al Eibar no va a ser nada fácil, especialmente por su potente centro del campo con Pape Diop y el expucelano Joan Jordán, que podrían verse reforzados con la presencia del Escalante. Esta disposición táctica deparará un interesante duelo en la medular con Alcaraz y Míchel, la pareja titular del Pucela en esa franja.

El senegalés y el expucelano son los principales ejes del juego de los eibarreses gracias a su intensa labor de elaboración que suele nutrir de balones a las bandas pero también les permite llegar con peligro al área rival. Ambos marcaron la semana pasada en el 2-1 que logró su equipo frente al Alavés; el primero con un potente disparo desde fuera del área y el segundo con un cabezazo a la salida de un córner, ya en el descuento.

Serán titulares seguro en una alineación en la que las principales dudas planean sobre la disposición por la que se decidirá Mendilibar en ataque. La semana pasada frente al Alavés, antes de que la expulsión del jugador rival Duarte desestabilizase el partido, salió de inicio con Kike García en punta, al que justo antes del descanso se le unió Charles, lo que hizo que el equipo pasase de un 4-2-3-1 a un clásico 4-4-2. Lo cierto es que ninguno de los delanteros del equipo está siendo indiscutible en este arranque de liga. Charles, con 3 goles, es el pichichi, pero solo ha sido titular en tres ocasiones, mientras que Sergi Enrich ha participado en todos los partidos del equipo pero solo en 8 ha salido de inicio. Frente al Alavés, sin ir más lejos, entró desde el banquillo en el minuto 72. Hervías podría ser la gran novedad ante la ausencia del sancionado de Blasis y de Pere Milla.

Sergio deja menos interrogantes sobre cómo jugará. Tan solo frente al Levante y el Huesca ha alineado de inicio a sus dos delanteros, Enes Ünal y Duje Cop, y ya dijo el jueves en rueda de prensa que «cuando las cosas funcionan no hay que cambiarlo», así que todo apunta a que el punta croata y Daniele Verde, entre otros, esperarán su turno desde el banquillo, como ocurrió hace justo una semana en el Santiago Bernabéu. Dos son los puestos en cuestión en la alineación del técnico pucelano, que ha convocado para este encuentro a los mismos hombres que para visitar al Real Madrid: el ocupante de la banda derecha y el de la media punta.