Real Valladolid Codicia sin gol Quique Setién. / EL NORTE Quique Setién dirige al próximo rival del Pucela, el menos goleador de la categoría a pesar de ostentar récord de posesión FERNANDO BRAVO Valladolid Lunes, 15 octubre 2018, 21:40

Ni el Barcelona ha alcanzado en un partido de Liga esta temporada un porcentaje de posesión como el que consiguieron frente al Leganés los jugadores de Quique Setién (82,4%). Pero, además, no fue una circunstancia extraordinaria la que se produjo el pasado 30 de septiembre en el Benito Villamarín, porque el Betis no ha bajado del 60% de posesión en ninguno de los encuentros de las ocho jornadas disputadas hasta ahora. Es, además uno de los principios que rige el estilo Setién: la posesión es sagrada. Incluso cuando defienden, cuando pretenden dormir el encuentro, Setién reclama la posesión. «¿O preferís lo que habéis tenido hasta ahora»? cuestionaba a afición y periodistas recientemente el técnico en una rueda de prensa. «Con pelotazos también se pueden ganar títulos, pero ese no es mi estilo», insistía el técnico cántabro que, dicen, ha ilusionado al 'beticismo' sin haber ganado nada. Bueno, la pasada temporada les ofreció un puesto en la Europa League.

Se le ven las vergüenzas

Tiene Setién un problema con su estilo. Y es que evidencia más que cualquier otro que no hay pólvora en el equipo, a pesar de que es el séptimo de la categoría que más presupuesto tiene para fichar y pagar a sus jugadores (97,11 millones de euros).

Porque, a pesar de tener el balón más que ningún otro equipo, crea pocas ocasiones de gol y, al final, es el menos goleador de la categoría. Es cierto que, junto al Real Valladolid, es el menos goleado (6 en contra). Su efectiva defensa, sumada a una larga posesión impide que le hagan ocasiones al Betis, pero tampoco las crea. Los de Quique Setién tienen el registro más bajo de la categoría en goles a favor:apenas 5 en ocho partidos.

Como el Real Valladolid, el Betis tardó en marcar esta temporada. Lo hizo en casa, a lo grande porque era el derbi local frente al Sevilla y aquel gol de Joaquín, otro hito del extremo, supuso además la primera victoria del campeonato.

No obstante, esa victoria ya revelaba las limitaciones del equipo. Fue un solitario gol en un encuentro en el que el 62% de posesión apenas se tradujo en once remates. A pesar de la rivalidad, de sumar el primer gol, de quedarse por primera vez con los tres puntos, del Betis no dejaba de protagonizar partidos aburridos, poco emocionantes, en los que no se corresponden las ocasiones con el tiempo que tienen el balón.

Otro caso revelador fue el del partido en el que los de Setién consiguieron el récord de posesión en lo que va de temporada.

Fue hace dos jornadas, frente al Leganés, también en el Benito Villamarín. En aquella ocasión, el Betis había ofrecido más ocasiones que la media. De hecho, sumó 17 remates, récord del equipo esta temporada en un partido, pero el solitario gol de la victoria no llegó hasta que en el minuto 89 Loren cumplió con su papel de delantero.

Las victorias del Betis esta temporada han sido siempre por la mínima (Betis, 1-Sevilla,0; Girona, 0 Betis, 1 y Betis, 1-Leganés, 0) y solo en una ocasión los de Quique Setién han marcado más de un gol (Betis, 2- Athletic Club, 2), aunque el equipo sevillano fue durante todo el partido a remolque de los vascos.

Las ajustadas cifras de este equipo, que juega con muchas cautelas, es poco efectivo en ataque y cierra filas con contundencia atrás le convierten en un reflejo del Real Valladolid de Sergio González. De hecho, solo los siete goles a favor de Pucela hacen sombra a los números del Betis (5), que se mantiene inmediatamente por detrás en la clasificación.

No obstante, los resultados del Pucela demuestran una mayor verticalidad en el juego y efectividad en ataque, a pesar de que sus primeros pasos en la Liga de Primera fueron titubeantes. En cinco de los ocho partidos disputados en lo que va de Liga, el Real Valladolid no ha llegado al cincuenta por ciento de posesión, a pesar de lo cual suma las mismas victorias que el Betis. Bien es cierto que, aunque tampoco destaca en ocasiones, el Real Valladolid ha llegado a sumar veinte remates en un solo encuentro (frente al Levante, en la sexta jornada).

El Pucela no gana en el Benito Villamarín

El Real Valladolid, que el domingo visita al Real Betis, no ha ganado en todo lo que llevamos se siglo XXI en el Benito Villamarín, donde solo ha ganado en tres de los 40 partidos oficiales disputados y en los que ha cosechado 23 derrotas y 14 empates. La última vez que el conjunto blanquivioleta visitó el Benito Villamarín fue con ocasión de un partido de Segunda, en la temporada 2014/15, y la victoria (4-0) correspondió al equipo local, que acabó ascendiendo.

El último triunfo del Valladolid en el Benito Villamarín fue en diciembre de 1999, cuando se impuso por la mínima con un gol de José Luis Pérez Caminero, y, desde entonces, ha jugado diez veces en el feudo bético, donde ha cosechado cuatro empates y seis derrotas.