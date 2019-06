La Copa en color

Hay misterios en el fútbol difíciles de explicar. No se sabe el porqué a veces equipos destinados a estar en el sótano de la liga se levantan en armas y dan su mejor versión ante los mejores. Así sucedió en aquella final de Copa de 1989 de la que se cumplen 30 años, con el matiz de que ese Valladolid que inició la temporada con el objetivo de salvarse se vino pronto arriba.

Aquella final debió ser una fiesta para la afición vallisoletana, pero de una fiesta lo peor es salir con la cabeza caliente y los pies fríos. Y es que resulta que de aquel partido, en el que el Valladolid no estaba obligado a mucho más, casi nadie de Pucela salió satisfecho. Puede que aquella derrota (1-0) fuese un triunfo moral, pero lo malo de los triunfos morales es que castigan al que debió ganar y ensalzan al que no lo mereció. El Valladolid puso más fútbol en la balanza y lo puso durante más tiempo pero a veces, todo varía según el lugar desde el que se mire. Fue un hito histórico. El Real Valladolid ya había jugado una final de Copa en 1950 pero, como pasaba con las primeras copas de Europa del Madrid, aquella fue en blanco y negro y la de junio de 1989 fue a todo color.

Además de la magia de un Cantatore que simplificaba el fútbol, había futbolistas con cierta estrella. En algunos casos, jugadores que ni dejaron poso como el croata Miljus. Estuvo muy poco tiempo y solo marcó un gol, pero fue el número mil del Valladolid en Primera.

Otro caso curioso es el de Alberto López Moreno, que no jugó la final y aún tiene «clavado» no haber disputado ese partido tras participar en todo el torneo, igual que Patri, ambos estuvieron ese día en el banquillo. Alberto siempre estuvo muy agradecido a Cantatore, hay que recordar que le hizo debutar en el banquillo cuando iba a ver un partido como espectador nada más llegar del Moscardó y, de hecho, fue convocado a través de la megafonía del estadio, pero el hoy médico del club nunca entendió que no jugara ni un minuto de esa final. Pucela vivió aquel partido gracias a Alberto, sus goles y su trabajo.

En este contexto, el del trabajo, la historia de Luis Minguela también merece un apartado diferente y peculiar. Con Ravnic era el más veterano del equipo, llevaba mucho tiempo en el club y aquel partido fue su última oportunidad de hacer algo grande en el fútbol.

El capitán siempre lamentó profundamente aquella derrota en la final de Copa por injusta y porque «nos metieron un gol de pura suerte y nada más empezar que nos hizo ir siempre a remolque». Minguela se hartó a robar balones ese día a Schuster, Míchel, Martín Vázquez... y, sin saberlo, se estaba empezando a poner la camiseta de la selección, pese a su veteranía y a su rodilla mala, un lastre que le hizo retirarse prematuramente en 1992.

También protagonista destacado de aquel partido fue el malogrado Manolo Peña, que hizo un trabajo de desgaste y movilidad notables poniendo siempre un sello fulgurante a sus acciones aunque con el único debe de la puntería.

Sin embargo, el gran tapado de ese histórico equipo era Gonzalo Arguiñano, importante también en aquella Copa al transformar el penalti decisivo en los cuartos de final en Cádiz. En efecto, los jugadores con carácter para Cantatore eran vitales. Lo fueron Minguela y Gonzalo en su segunda etapa en Pucela o Álvaro Gutiérrez en la tercera. Siempre hubo en sus equipos un jugador así, la explicación que daba es que hay cosas que «solo se pueden cambiar dentro».

Tres años después, el club empezó su trashumancia entre Primera y Segunda pero ese partido abrochó la «década prodigiosa».