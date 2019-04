Correcta actuación El árbitro El autor concede un aprobado a Estrada Fernández pese a que dejó sin sancionar un penalti de Rolan a Sergi Guardiola Estrada Fernández da explicaciones a Nacho. / Rafa Gutiérrez JUAN CARLOS ALONSO Valladolid Viernes, 19 abril 2019, 23:59

Tuvo trabajo Estrada Fernández en el partido disputado en Vitoria entre alaveses y pucelanos debido a la alta cantidad de disputas, sobre todo áreas que tuvo que evaluar, así como dos caídas de Guardiola en el área del Alavés, una de ellas sancionadas con penalti. El catalán tuvo una buena colocación que le permitió valorar con un alto índice de acierto la señalización de las faltas. Aplicó hasta en cinco ocasiones la ventaja con acierto, amonestando al jugador infractor cuando procedía una vez se detenía el juego.

Todas las amonestaciones las mostró a partir del segundo tiempo cuando el partido se volvió más intenso para sujetar el mismo, en muchos casos cuando las infracciones cortaban ataques prometedores. Manejó con mucho rigor la parcela disciplinaria, exceptuando la amarilla que debió mostrar a Ely al abortar con penalti una ocasión manifiesta de gol.

El colegiado acertó en la señalización del penalti favorable al Pucela, Guardiola utiliza muy bien el cuerpo para zafarse de Ely, cuando se disponía a disparar, el defensa le agarra primero para después ponerle la zancadilla en su pierna izquierda, derribándole. Anteriormente debió señalar pena máxima cuando Rolan primero pisó, para terminar zancadilleando a Guardiola cuando éste en un lateral del área consiguió llegar antes que el jugador del Alavés y no pudo seguir con el balón al ser derribado. No era un error claro y posiblemente para Estrada ese pisotón no tenía la fuerza suficiente para no permitir seguir jugando al pucelano con todas las garantías, por estas cuestiones el VAR no tenía que recomendar revisión.

El asistente número dos erró en la señalización de un fuera de juego a Guardiola en el primer tiempo debido a que era habilitado de forma muy ajustada por Martín, aunque el auxiliar aplicando el protocolo del VAR dejó rematar al pucelano y cuando la jugada ya no tenía peligro levantó su banderín.

En conclusión, correcta actuación de Estrada Fernández que supo llevar a buen puerto un partido más difícil de lo que pudo parecer, donde demostró experiencia y conocimientos para tener un buen control del choque. El árbitro internacional pudo obtener mejor nota si hubiera señalado el primer penalti que cometieron sobre el delantero pucelano.