Real Valladolid Alcaraz reconoce estar «motivado» pero sin «cuentas pendientes» para Girona Alcaraz intercepta un balón ante la mirada de un jugador del Núremberg / Sportfoto Marr El mediocentro sabe de la dificultad del encuentro ante los de Eusebio pero espera empezar con victoria DAMIÁN MORENO PRADO Valladolid Martes, 14 agosto 2018, 19:16

Nadie mejor que él para saber a lo que se enfrenta el Real Valladolid en su primer partido de liga. Rubén Alcaraz conoce a la perfección a los que hasta hace pocos días eras sus compañeros. El catalán reconoce que el partido en Montilivi será «difícil» porque es un equipo que se salvó «sin ningún problema» la temporada pasada, y siguen en esa «buena línea».

«Tengo muchos amigos en la plantilla. Es un conjunto formado por futbolistas que llevan muchos años jugando juntos, que se conocen y que están haciendo bien las cosas», afirma Alcaraz. A nadie se le escapa que ver cómo le sienta a los gerundenses el cambio de entrenador es una de las incógnitas a despejar en esta temporada. «Ojalá que les cueste asimilar el cambio, sería bueno para nosotros porque podríamos hacerles daño. A la larga se sabrá si el cambio es para bien o para mal».

Para el mediocentro la clave está en no hacer un partido de ida y vuelta. «Tenemos que hacer un partido serio e incomodarles aunque ellos jueguen delante de su afición». Sobre si tiene alguna cuenta pendiente por no haberse consolidado en el equipo rojiblanco, Alcaraz se muestra contundente. «No tengo ninguna cuenta pendiente pero sí estoy motivado. La plantilla también lo está y por qué no empezar ganando».

Aún no se sabe quiénes serán los titulares en la primera alineación de Sergio González, aunque sí se puede esbozar una posible formación, ya que el técnico admitió que sería similar a la del último partido de pretemporada. El '14' es uno de los que se presume de la partida ante el Girona. «Yo quiero jugar donde sea y ayudar al equipo. Si tengo que bajar a recibir balones bajaré, si tengo que tener más llegada, lo haré», finalizó Alcaraz.

Nuevos horarios confirmados

Ya se conocen los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 de la Liga Santander. El Real Valladolid visitará al Celta de Vigo el sábado 22 de septiembre a las 16:15 horas en lo que será su tercera salida de la temporada tras Girona y Getafe. A la semana siguiente visitará Zorrilla el Levante del exblanquivioleta Roger. Exactamente el jueves 27, a las 20:00 horas. En la jornada 7 el Pucela tendrá que enfrentarse al Villarreal, a las 16:15 horas, del domingo 30 de septiembre, en el Estadio de la Cerámica.