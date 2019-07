Real Valladolid David Espinar: «Hemos tenido paralizadas las negociaciones de patrocinio y la gira por el caso Oikos» David Espinar junto al moderador de la mes redonda, Francisco Suárez. / A. Mingueza El jefe del gabinete de presidencia del Real Valladolid asegura en una mesa redonda sobre 'El buen gobierno en el deporte' que la investigación policial puso en peligro varias operaciones IVÁN HERRERO Valladolid Jueves, 25 julio 2019, 18:06

David Espinar, director de Gabinete de Presidencia del Club, ha comparecido en una mesa redonda sobre la transparencia en los clubes deportivas titulada 'El Buen Gobierno en el Deporte. Seguridad, transparencia y reputación', celebrada en la sede de la CVE (Confederación Vallisoletana de Empresarios) y organizada por Negotia, el Real Valladolid y la Federación de Clubes de castilla y León.

En esta comparecencia, Espinar ha afirmado que algunos contratos con patrocinadores han peligrado por todo el revuelo del caso Oikos, incluso la estadía en Norteamérica estuvo en duda. «Nosotros hemos tenido una paralización, durante la efervescencia del caso Oikos, de negociaciones de diversos patrocinadores. Incluso la paralización de la gira por América del Norte, de la que el equipo ha regresado hace tres días».

El directivo del Real Valladolid también especificó que hasta que no termine el proceso judicial, Borja Fernández no estará en el puesto que se le prometió tras su retirada como futbolista. «El club, hasta que no finalice el proceso que dictamine la justicia, no va a tomar una decisión al respecto».

A la pregunta de cómo la entidad ha llevado la situación por el caso Oikos, Espinar ha asegurado que la decencia ha sido la clave. «Lo que más tranquilidad te da es ser decente y el Valladolid lo ha sido. El club ha emitido cuatro comunicados durante este tiempo, con el objetivo de no equivocarnos en los pasos a dar y seguir una línea para mostrar que el Real Valladolid estaba libre de toda acusación».

David Espinar también ha mostrado su postura sobre las diversas portadas y publicaciones que han afectado a la imagen de la entidad. «No podemos controlar las percepciones de los medios. Nosotros hemos trabajado para preservar la intachabilidad del club».