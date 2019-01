El deporte vallisoletano apoya el silencio del Real Valladolid ante el VAR Jaime Latre realiza el gesto que indica que acudirá a consultar el monitor del VAR durante el partido del pasado domingo contra el Levante. / Ramón Gómez Sus representantes están a favor de la aplicación de la tecnología en el deporte y no creen que haya maltrato FERNANDO BRAVO y J. A. PARDAL Valladolid Miércoles, 23 enero 2019, 07:38

Con matices, ocho representantes del deporte vallisoletano de élite admitieron ayer sentirse concernidos, preocupados y, a veces, molestos por las repercusiones deportivas de las decisiones del VAR con respecto al Real Valladolid. La última, la anulación de un gol de Óscar Plano en el encuentro que disputó el Pucela frente al Levante el pasado domingo.

El mediapunta del Real Valladolid batió a Oier y el árbitro dio por valido el gol, aunque una advertencia procedente del VAR obligó a Jaime Latre a detener el juego durante cinco minutos y consultar el monitor para, finalmente, anular el gol del posible empate, sin que nadie, ni los jugadores del Levante, hubiera cuestionado su legalidad. Esa actuación provocó el descontento generalizado de los aficionados del Real Valladolid, cuya Federación de Peñas ha anunciado medidas de protesta para el encuentro del domingo en Zorrilla, ante el Celta. Mientras, el club no ha emitido ninguna queja formal al respecto.

«Siempre habrá un componente de subjetividad en jugadas conflictivas» Sergio de la Fuente, capitán del Carramimbre Ciudad de Valladolid

«Sería malo que el sentido del arbitraje cambiara por una protesta» Paco García, entrenador del CBC Carramimbre

«Es el factor humano el que condiciona la tecnología» Fernando Hernández, jugador de balonmano y actual entrenador

«En la federación de fútbol ya se han dado cuenta de que estamos molestos» Miguel Ángel Peñas, entrenador del Balonmano Aula Valladolid

«En vez de una queja de 'llorones', una reclamación colectiva del fúbol» Ángel Ruiz, presidente y entrenador del Club Patinaje en Línea Valladolid

«La implantación de la tecnología en el deporte no es tan fácil como parece»

«El árbitro de VAR debería estar en el campo para analizar mejor la jugada»

«Si queremos ser la mejor liga del mundo hay que mejorar mucho» Jacinto Santos, presidente del Club Deportivo Parquesol

Los representantes del deporte vallisoletano admiten, en general, que el Real Valladolid ha salido perjudicado con la aplicación del VAR durante este primer año del videoarbitraje en Primera, coincidiendo con el retorno del club vallisoletano a la categoría. La mayoría puntualiza, sin embargo, que no ha sido maltratado porque no ha habido voluntad de hacerlo, sino que se trata de errores de interpretación, aunque reconocen que, como ocurría antes, puede parecer que es más fácil castigar a los clubes pequeños.

En general secundan el silencio del club que reprochan los aficionados porque no creen que una queja institucional vaya a cambiar las cosas, aunque apuestan por una reclamación conjunta del fútbol para que se apliquen mejoras que consigan hacer más justo el deporte. Por último, hay unanimidad en cuanto a la conveniencia de aplicar las tecnologías al deporte. Parecen estar de acuerdo en que con una aplicación correcta se puede conseguir más justicia en las decisiones arbitrales, más aún cuando en la actualidad, los intereses que mueven deportes como el fútbol van mucho más allá de los meramente deportivos. No obstante, abogan porque haya colegiados especializados en VAR, no trencillas de campo reconvertidos a árbitros de vídeo. En algunos casos, como ocurre con el patinaje en línea, deporte en el que Valladolid es un claro líder nacional, su máximo representante suspira por la posibilidad de que algún día esta especialidad pueda superar las dificultades económicas para implantar las nuevas tecnologías en apoyo de los árbitros, como sucede en el fútbol.

En definitiva, no hay agravio intencionado contra el Pucela, según los representantes del deporte provincial; existe unanimidad sobre la conveniencia de aplicar tecnologías que apoyen al deporte, aunque queda un largo trecho por mejorar su aplicación y creen que siempre habrá descontentos, porque el factor humano condiciona estas innovaciones.