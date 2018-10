Enes Ünal: «No tengo límites, quiero marcar muchos goles» Enes Ünal, en rueda de prensa ante los medios de comunicación. / Rodrigo Ucero El jugador turco asegura que su proceso de adaptación es bueno y que el equipo demuestra su mejoría «día a día, partido a patrido» LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 18 octubre 2018, 13:49

No es hombre de muchas palabras, más por timidez que por problemas con el idioma, con el que se defiende pese a llevar solo un año en España. Sus respuestas, tal y como sucede con sus apariciones en el campo, son por el momento breves y a cuentagotas. «El equipo está bien, contento por las tres victorias consecutivas», explica a su regreso de la concentración con Turquía.

Pese a vivir pendiente de las maletas en los tres últimos años, nada menos que con siete equipos desde 2015, el turco asegura que no tiene problemas en adaptarse porque lo que quiere es jugar, da igual el equipo de destino. «Me siento bien con los cambios, porque me puedo adaptar muy fácil y estoy contento en Valladolid. Buena ciudad, el equipo también me gusta mucho, la comida,... ¿La vida? La vida del futbolista es muy fácil. Entrenar, comer y dormir», responde con una sonrisa en la cara.

De su aportación individual señala que no se marca un techo, «no tengo limitaciones, quiero marcar muchos goles. El equipo está mejorando cada día, cada partido, y solo necesita concentración para seguir mejorando», apuntando que se siente a gusto con todos sus compañeros, especialmente con Cop, «un buen jugador con mucha lucha, algo que es bueno para mí».

La temporada pasada ya le marcó al Betis con la camiseta del Villarreal, y este año espera repetir. «Es un equipo fuerte y difícil en el Villamarín, pero vamos a ver. En esta liga no es fácil marcar, da igual el equipo. El año pasado también fue difícil marcar, solo marqué seis goles, dos ante el Atlético de Madrid».