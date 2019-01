Fútbol | Primera División El entrenador del Levante considera que su equipo ganó al Real Valladolid «con justicia» Paco López, junto al cuarto árbitro. / Ramón Gómez Paco López consideró que su equipo fue mejor y tuvo las ocasiones más claras del partido FERNANDO BRAVO Valencia Lunes, 21 enero 2019, 00:09

Empezó el entrenador del Levante sus declaraciones siendo condescendiente con el enfado de Sergio González, pero remató su intervención afirmando que la victoria de su equipo había sido justa. «Todos tienen derecho a expresar lo que sienten», dijo en alusión al enfado del entrenador del Real Valladolid. «Ha habido un momento que lo hemos pasado mal, pero las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros. Estamos contentos por la victoria. Nos da mucho aire por muchas razones. Le ganamos el 'golaverage' particular ante un rival directo y muy digno que ha perdido pocos partidos fuera de casa, entre ellos el del Real Madrid», dijo para mostrar la dimensión del potencial a domicilio de su rival de ayer.

«Cuando vienes de una serie de partidos que no ganas, ganar te da un poco de aire. Esto va a ser así hasta el final. Cada partido va a ser así y cada partido que se gana en Primera», añadió. Después se refirió a las declaraciones de Sergio González: «Respeto a Sergio pero pienso lo contrario. En el primer tiempo hemos sido mejores y las ocasiones han sido nuestras». Sobre el gol anulado afirmó: «No he visto las imágenes todavía. Me imagino, por el tiempo que se ha perdido, que habrá habido dudas. Entramos en lo de siempre, en las interpretaciones», explicó. Luego se refirió al cansancio de sus jugadores «por los muchos partidos con poco margen de recuperación».