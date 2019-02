El estadio Zorrilla eliminará el foso y acometerá obras para aumentar su aforo hasta los 31.000 espectadores Ronaldo, este martes durante la apertura de las oficinas del Real Valladolid en Madrid. / Ical Ronaldo confirma que en junio se iniciará la nueva Ciudad Deportiva en el Pinar del Jalón como segunda sede y las obras que sufrirán los Anexos con un coste total de 10 millones de euros y fin de año como plazo de ejecución LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Miércoles, 6 febrero 2019, 14:15

Los rectores del Real Valladolid han dado a conocer en la mañana de este miércoles los detalles de las nuevas instalaciones, la que pretende que sea segunda casa de la entidad que dará cobijo a todos los equipos de categorías inferiores. El proyecto de Ciudad Deportiva, adelantado por El Norte de Castilla el pasado 1 de diciembre, estará ubicada en el Pinar del Jalón con una extensión de 20 hectáreas, y estará dotado de 9 campos (en principio 3 de de hierba natural y 6 de césped artificial), un edificio polivalente, vestuarios, zonas específicas de entrenamiento de porteros... En la presentación también se ha tratado la reforma del estadio, de puntillas puesto que aún se están acometiendo estudios para detectar cuáles son las prioridades y necesidades del aficionado, aunque sí se ha concretado que se eliminará el foso y se acometerán otras obras para aumentar la capacidad hasta los 31.000 espectadores.

Carlos Suárez, presidente ejecutivo, ha tomado la palabra agradeciendo y repasando en primer lugar el trabajo de todos los empleados que han remado hasta la llegada de Ronaldo. «Hasta aquí es una historia y a partir de aquí es otra distinta. Y para sustentar todo lo que pretendemos hace falta una cosa, instalaciones. Es una de las primesas cosas que le escuché a Ronaldo cuando tuvimos una primera conversación en verano. Si no generamos talento, toda esta idea de que el club sea sostenible no tiene sentido. Aunque hemos hecho un lavado de cara, si no hacemos unas instalaciones 'ad hoc' para crear talento, habremos fracasado«, ha asegurado. En el proyecto de Ciudad Deportiva han participado todas las áreas, e incluye por un lado las obras que se acometerán en los Anexos y las instalaciones que se construirán en el Jalónpara un total de 40 hectáreas.

«Tenemos que agradecer la implicación de todas las instituciones, especialmente al ayuntamiento que nos facilitó y despejó las dudas que teníamos. Dio un paso al frente importante», ha apuntado Suárez. De este modo, los Anexos continuarán siendo la casa del primer equipo y del filial, y el proyecto incluye la incorporación de algunas novedades como campos de césped natural, un muro de entrenamientos de porteros, dos gradas, una cubierta y otra más pequeña, vestuarios, un edificio, una pequeña fan zone, cafetería, despachos, lavandería, gimnasio, residencia,... «Todo se va a construir con una estructura modular», a destacado Suárez, reconociendo como «grata sorpresa» la sede del pinar del Jalón. «Es un sitio ideal, aquí es donde se piensa en futuro y en los más pequeños. Crecer sobre todo en las escuelas, el objetivo es estar entre los 2.000 y los 3.000 niños como otros clubes», ha explicado, concretando que la intención del club es iniciar las obras en el mes de junio, una vez concluida la liga, «con el objetivo de que al final de año podamos disfrutar de ellas». El coste total es de 10 diez millones de euros, financiación que incluye la aportación de las instituciones.

Para dotar de uso a las instalaciones del Pinar del Jalón también se ha pensado en los clubes de la ciudad y provincia. «Es una de las notas en nuestro cuaderno de Bitácora, nuestra relación con los clubes tienen que mejorar, más tratándose de suelo público, hay que facilitar que todos podamos crecer de la mano, a partir de ahí intentar ayudar a otros clubes porque es parte nuestras premisas», ha comentado Suárez, en una idea a la que el propio Ronaldo Nazário ha confirmado su intención de crear sección femenina.

Reforma del estadio

No se ha tocado desde su inauguración en 1982, y pide a gritos algo más que un lavado de cara. El estadio Zorrilla también sufrirá una reforma exhaustiva y necesaria que aún está en proceso de estudio y que permitirá aumentar su capacidad. «Hay muchas expectativas en torno al estadio pero es un asunto complejo», ha comentado el director de área de negocios, Matthieu Fenaert. «Primero hemos escuchado al aficionado porque ellos son muy fieles y saben las dificultades que pasan. Decidimos al ser un tema tan complejo contratar una consultoría multidisciplinar que reúne ingenieros, arquitectos y consultoría de marketing deportivo. Más de doce personas involucradas durante tres meses para pensar en toda la problemática de construcción y de generación de ingresos también», ha explicado Fenaert sobre un proyecto que eliminará el foso y que aumentará la capacidad del estadio hasta los 31.000 espectadores. «Va a ser un trabajo enorme con cuatro pilares para mejorar la comodidad del aficionado. Queremos ofrecer opciones de entretenimiento para que la gente llegue más temprano al estadio», ha señalado, insistiendo en que el club trabaja en buscar fuentes de ingresos.

En esa misma línea, Ronaldo no ha querido desvelar si el estadio cambiará de nombre en todas estas líneas de actuación en las que se va a empezar a trabajar en breve. «Para hacer realidad un proyecto se está trabajando en todos los aspectos. Se ha tenido contacto con grandes marcas. Ahora lo más importante es sacar rendimiento a nuestros actuales patrocinadores, lo que pueda surgir en un futuro ya veremnos cómo atravesamos ese puente», ha manifestado.