Exceso de crítica sobre el Real Valladolid Sostiene el autor que existe un cierto empecinamiento en ver las cosas desde ópticas negativas en lo que se refiere al equipo, que realmente no está tan mal como se quiere hacer ver CARLOS PÉREZ Jueves, 28 febrero 2019, 17:41

Otra vez en la montaña rusa. En esta ocasión es una de esas con una bajada casi vertical. De la euforia tras la remontada contra el Celta de Vigo con buen estreno de Sergi Guardiola a la más profunda depresión tras la derrota en casa contra el Betis. Hemos pasado de pedir la internacionalidad para Masip, Nacho y Calero a tener la plena seguridad de que descendemos sin remisión.

El caso es que miro la clasificación y veo que estamos fuera de los puestos de descenso. Incluso hay por debajo un equipo todavía fuera de dichos puestos. Teniendo en cuenta que somos un equipo recién ascendido me pregunto en qué posición quiere la gente que estemos. Haciendo algo de memoria conviene recordar que este verano había jugadores que prefirieron jugar en segunda a sumarse a nuestro proyecto. Por lo tanto haciendo un resumen a vista de pájaro, de momento nuestra temporada es mucho más que digna. Debemos recordar que la temporada pasada descendieron equipos con mayor plantilla que la nuestra y que ya hemos sumado más puntos que Málaga y Las Palmas y que estamos a tres de los que consiguió el Depor en toda la temporada. Así que desde esa perspectiva la nota es un bien alto.

Si diseccionamos la trayectoria como si tuviésemos un TAC futbolero podemos hacer una crítica, por supuesto. Podemos llegar a decir que no tenemos gol, que ni siquiera hacemos ocasiones, que hemos perdido la solvencia defensiva que teníamos en la primera mitad de la temporada y alguna cosa más. Pero creo que no lo hacemos desde un punto de vista constructivo. Actuamos como si nada hubiéramos hecho bien y con la confianza de que no lo haremos.

Creo que Sergio ha dado muestras más que suficientes de que sabe de que va la cosa. Sabe conducir un grupo y sabe de fútbol. Es listo y no le veo con pinta de tirar piedras a su tejado. Así que por ahí debemos estar tranquilos. Pero el fútbol es de los futbolistas y eso hace que aún esté más tranquilo. Estos jugadores son los que han conseguido veintiséis puntos y los que en su mayoría nos sacaron de la segunda división el año pasado. Y siguen esos que queríamos hacer internacionales en octubre. Todos, no se ha ido ninguno.

Por eso no entiendo este nerviosismo que hace que se insulte a jugadores que renuevan o a cualquier comentario que salga en redes sociales tanto del club como de algún jugador o que se mire con lupa por parte de la prensa cualquier declaración que sale de cualquier miembro del club. Tranquilidad señores. Queda mucho y de todos depende que sea para bien o para fracasar si nos da por dispararnos en el pie.