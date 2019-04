Real Valladolid «Estoy fastidiado por la injusticia, no pido que nos den, pero que no nos quiten», afirma Sergio Melero López explica a Sergio sus razones para no pitar penalti en la jugada decisiva. / R. Gómez El técnico prefiere olvidar ya el grave error arbitral y pensar en las tres finales que le faltan al Pucela MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Sábado, 27 abril 2019, 18:57

El clamoroso penalti a cuatro minutos del final que el colegiado Melero López escamoteó al Real Valladolid fue el centro de la rueda de prensa. Sergio González manifestó que «tenía mucha ilusión en este partido. Para nosotros era una 'extra ball' que teníamos, una oportunidad a mayores y estamos fatidiados por la injusticia que se ha cometido. No deseo que nos den, pero que no nos quiten», afirmó el técnico blanquivioleta.

Sergio señaló que el colegiado se mostró «muy amable y muy cercano a la hora de explicarnos la jugada. Reconoce que le da en la mano, pero que no es voluntaria porque no la podía quitar. Las palmaditas en la espalda están muy bien, pero yo prefiero los puntos. No entiendo que diga que ve la mano y que no la puede quitar. Si el VAR te llama es que hay mano».

Para el técnico blanquivioleta, «nosotros hemos cometido fallos, pero estas situaciones se han producido en varias ocasiones esta temporada y quizás también nos han hecho cometer fallos. Ahora solo toca levantarse, y atender a las tres finales que nos quedan por disputar. Estoy convencido de que vamos a conseguir la permanencia y para ello vamos a empezar a trabajar desde mañana mismo».

Por su parte, Diego Pablo Simeone también reconoció que no entendía porque el colegiado no había señalado penalti. «No entiendo porqué no se cobró el penalti. Entiendo la queja del rival, pero esto es así. A nosotros también nos pasó algo parecido en el Bernabéu y ante el Villarreal». Por otro lado, el Cholo afirmó que su equipo «tuvo controlado el partido en todo momento y que di entrada Rodri en la segunda parte para dar más frescura al juego».