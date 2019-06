Fútbol | Primera División «Hay futbolistas ilusionados por jugar en el Real Valladolid que en otra época no vendrían» Miguel Ángel Gómez gesticula en presencia de David Espinar esta mañana en la sala de prensa de Zorrilla. / Rodrigo Jiménez Miguel Ángel Gómez reconoció que el club negocia con el Villarreal para seguir contando con Enes Ünal y que aspira a renovar a Calero y elevar su cláusula hasta 25 millones de euros J. A. PARDAL Valladolid Viernes, 21 junio 2019, 14:50

Optimista, «como siempre», se mostró esta mañana Miguel Ángel Gómez tras la rueda de prensa de presentación de Fede San Emeterio a la hora de valorar cómo está evolucionando el mercado de fichajes para el Real Valladolid.

El director deportivo blanquivoleta aseguró que estar «muy contento porque hay dos o tres cosas que cumplen el perfil que buscamos». «Hay dos o tres jugadores que quieren venir a este club, que están ilusionados por llevar el escudo del Real Valladolid en competición y me han mostrado unas ganas tremendas; me agrada porque en algún otro momento ese tipo de perfil no hubiera podido llegar aquí», relató.

Realizó estás declaraciones Gómez para pasar a asegurar después que cuando el equipo regrese a los entrenamientos el próximo 6 de julio, contará con «jugadores nuevos, jugadores que han estado cedidos y vienen con ilusión de demostrar que se pueden quedar y con la base del equipo de la temporada pasada con un año más de experiencia en Primera», lo que deja claro que en las próximas semanas se anunciarán algunos fichajes para el conjunto pucelano.

Uno de los que podría formar parte de la plantilla de nuevo es Enes Ünal, por cuya continuidad se están manteniendo conversaciones con el Villarreal: «quiere venir y nosotros queremos que venga, así que ahora la pelota está en el tejado de su club», aseguró el cordobés.

Además, Gómez fue preguntado por Fernando Calero, pretendido por varios clubes pero al que el Real Valladolid aspira a renovar para mantenerle en Pucela. «Nosotros queremos que sea feliz y esté contento... Actualmente su cláusula sigue siendo de 11 millones de euros, pero no descartamos que se eleve porque lleguemos a un acuerdo con él», deslizó el director deportivo, convencido de que «es una cláusula muy barata» y de que «el objetivo del club debe de ser ponerla en 25 millones». «Sé el futbolista que tengo y va a haber movimientos de centrales en el mercado que van a salir por una 'pasta' y que para mí no son superiores a Fernando. Él simplemente es un pequeño desconocido, pero cuando seamos fuertes en Primera va a ser un jugador de muchísimo más», relató.