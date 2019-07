Gómez: «Ronaldo es ambicioso, no vende humo, pero tenemos un 'fair play' financiero que cumplir» Miguel Ángel Gómez, en primer término, repasa la actualidad en presencia de Espinar. / Rodrigo Jiménez El director deportivo, que responde a las críticas recibidas por la llegada de tantos jugadores cedidos, anuncia que ya hay varias ofertas en el club por Fernando Calero LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Martes, 30 julio 2019, 13:32

Muchos palos había que tocar con el director deportivo después de una gira que le ha tenido lejos de la actualidad -que no desconectado- durante muchos días. Las llegadas, las salidas, los cedidos, los posibles traspasos, los que al final han venido, los que no han venido y pudieron venir,... El escenario, en todo caso, es mucho más tranquilizador que el verano pasado por estas mismas fechas cuando la primera plantilla estaba cogida por alfileres.

Miguel Ángel Gómez ha respondido en sala de prensa a todas cuantas dudas se ciernen sobre la parcela deportiva a día de hoy, empezando por la posible salida de Fernando Calero, de quien ha querido despejar cualquier sospecha sobre su profesionalidad al no entrenar en los últimos días. «Calero tiene una lesión real, no se ha tirado del barco. Quiso venir a Rioseco, no se ha negado a entrenar y está siguiendo los cauces propios de la recuperación. Es un tío magnífico y un profesional como la copa de un pino que quiere a este club muchísimo», ha recalcado, antes de reconocer que hay interés, incluso ofertas, de varios equipos por el de Boecillo. «Ya hay equipos que se han interesado por Fernando. Más de uno. Hay clubes que ya han puesto oferta sobre la mesa», ha apuntado, rotundo, poco antes de despejar balones sobre los tiempos de la operación. «Las negociaciones no las llevamos nosotros, es verdad que conforme ha ido pasando el mercado los equipos empiezan a moverse porque los grandes van soltando y todos se mueven, pero hay gente del consejo de administración que está negociando y están preparados para dar respuesta a eso. No es mi competencia decidir si el jugador puede salir por 9, por 8 o por 7 millones», ha comentado sobre una supuesta rebaja en su cláusula de salida.

Otro de los temas pendientes desde mucho antes de iniciarse la gira pasa por conocer en qué punto se encuentra la demanda por duplicidad de contrato en el caso Cuéllar, aspecto que no ha querido aclarar Miguel Ángel Gómez. «Solo hablo de jugadores que están aquí, no de jugadores de otro equipo. Hablo de aquellos que les hace ilusión aportar su granito de arena en este club», ha espetado.

En cuanto a la operación salida, Gómez ha asegurado que el club trabaja en dar una salida digna a jugadores «en los que tenemos puestas muchas ilusiones» y «que se lo merecen como deportistas», dejando claro que no se va a buscar una salida cualquiera, «no que vayan a cualquier sitio».

No ha tardado el director deportivo en responder a las críticas vertidas por el escaso gasto realizado en fichajes, aludiendo no a la voluntad del dueño sino a la normativa impuesta desde la Liga. «Ronaldo tiene muchísima ilusión por poner el club donde se merece. Le gustaría hacer más cosas pero tenemos unas normas de 'fair play' financiero que hay que cumplir, y tenemos un máximo que gastar. Ronaldo es ambicioso, no vende humo. Me ha transmitido esa ambición de hacer algo bonito, tanto él como yo tenemos en la cabeza donde queremos llegar pero hay una normativa que debemos cumplir», ha explicado, anticipándose a la pregunta de por qué han llegado a Zorrilla tantos jugadores cedidos.

«Los jugadores que nos gustan para dar ese salto de calidad no lo podemos abordar a nivel financiero. Los que nos gustan. Y aquellos que pueden llegar pagando una cláusula quedándotelo en propiedad, tampoco nos dicen nada, pero ni a mi ni a Sergio ni a Ronaldo», ha aclarado, apuntando también casos como los de Javi Sánchez y Jorge de Frutos, «que si hubieran jugado 35 partidos en Primera División, o estarían en la primera plantilla del Real Madrid o en equipos de la parte alta de la tabla. Pero eso no quita que renunciemos a tener jugadores en propiedad», ha insistido, señalando su deseo de tener este año un límite salarial de 38-40 millones de euros.

Miguel Ángel Gómez, que también ha roto una lanza por los jugadores de casa, «los que ya tienen un año más de experiencia en la máxima categoría», se reconoce sorprendido por esa «nube de negatividad» que a su juicio hay en el ambiente.

Por último ha hecho alusión a jugadores que están en el límite de ser cedidos o integrar definitivamente el proyecto. Uno de ellos Álvaro Aguado. «Tiene muchísima ilusión por demostrar que es jugador de Primera. Ahora vienen dos equipos de más exigencia y seguiremos evaluando. Todos tienen que demostrar que deben seguir en esta plantilla», ha comentado, asegurando que los refuerzos que puedan llegar en determinadas líneas dependerán en buena medida de la respuesta de algunos jugadores en los próximos dos amistosos.

«Tenemos dos dudas y durante estos partidos se tienen que ir resolviendo. Nos gustaría que existiera una competencia fuerte en todas las posiciones. Tenemos unas necesidades que ahora ellos tienen la oportunidad de demostrarnos que estamos equivocados», ha concluido.