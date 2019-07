El 'Gran Hermano' del mundo del fútbol descansa en Valladolid Rodrigo Jiménez Desde un chalé de Parquesol se gestionan los datos y se controlan los movimientos que generan 892.000 futbolistas cada domingo, además de jugadores de otros deportes como balonmano, rugby, pádel,... LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Lunes, 15 julio 2019, 07:23

Si pensaba que lo que venía haciendo la mañana de los domingos era llevar a su hijo/sobrino/nieto a un campo de fútbol, siento comunicarle que está muy equivocado. Desde que el Big Data asomó la patita por el mundo del deporte, lo que hace su hijo/sobrino/nieto cada vez que se viste de corto es entrar en un laboratorio infinito en el que cada movimiento tiene como sombra una lupa que lo traslada a una gran base de datos. Da igual que en su licencia figure la categoría cadete, alevín o benjamín. No hay que esperar a ser profesional para que esa falta que enviaste un día de suerte a la escuadra acabe en los archivos de la Federación Española de Fútbol. Si estás federado, cada vez que te atas las botas lo que antes llamabas terreno de juego se ha convertido en un tablero sobre el que no haces sino escupir toda una catarata de datos.

«Da igual que te llames Messi o que tengas ocho años. Nuestro sistema recoge los mismos parámetros». Álex Aguilar es quien empieza este reportaje y quien nos abre la puerta del chalé de Parquesol sobre el que descansan los datos de 892.000 futbolistas de todo el país, además de otros tantos miles de jugadores de balonmano, un buen puñado de rugby y alguno menos de pádel. Desde esa atalaya, la empresa vallisoletana Toools –con tres 'oes', una por cada socio fundador– controla todo lo que se mueve en el deporte rey en este país. Con tamaña omnipresencia, nadie diría que su llegada al deporte fue meramente accidental cuando Álex y Clemente Sierra decidieron levantar su negocio en pleno boom de las 'startup'. «El germen de la empresa nace como tienda de informática, sin más aspiraciones que la de hacer páginas web a peluquerías y pequeños negocios que nos lo demandaran», recuerda Álex. Fue su socio Clemente quien un buen día se presentó en su casa para lanzarle una propuesta 'irrechazable'. «¿Cuántas habitaciones te sobran?», le espetó. A los pocos días, Toools había invadido su salón y aquel apartamento funcionaba ya como empresa con un mueble de Ikea y tres ordenadores personales.

Clemente Sierra explica frente a dos pantallas el sistema con el que gestionan los datos. / R. Jiménez

Siete años han pasado de aquella escena, y ahora son más de 150 los ordenadores que tienen en propiedad, repartidos por las distintas estancias del chalé en el que trabajan/conviven y que han concebido como un pequeño 'Silicon Valley', con su gimnasio, su cocina y su sala de recreo para digerir mejor las reuniones más sesudas. «Cuando hay un problema lo resolvemos jugando al ping pong», espeta uno de los socios, uno más de la empresa cuando se trata de desplegar la mesa de juego. Su cuota de mercado ha crecido tanto que ahora son catorce los empleados por la empresa, que tiene delegación en Valencia y La Coruña, y que ha pasado de dar sus primeros pasos de la mano de la Federación de Castilla y León de Fútbol a ser pata imprescindible en la Española, trabajar para la Nacional de Balonmano y estar en conversaciones para abrir camino en Ecuador, Panamá y Perú. ¡Hasta el Real Madrid les quiso en propiedad!, pero una incompatibilidad con Microsoft dio al traste con la operación.

Faltan programadores

Tal ha sido el volumen de crecimiento en estos últimos años que necesitan «entre diez y quince programadores» para atender tantas vías de negocio como han abierto en todo este tiempo –el deporte es la principal pero no la única, ya que trabajan también con ayuntamientos en materia de iluminación de edificios, etcétera–.

«Nuestro sistema evitará que haya otro caso Cheryshev» Quien más quien menos se echó en su día las manos a la cabeza porque en un club superprofesionalizado como el Real Madrid se cometiera un error tan grave como el que dio origen a la alineación indebida de Cheryshev en partido de Copa ante el Cádiz. Ni al delegado ni al cuerpo técnico ni a ninguno de los empleados del club, tampoco en la federación, les saltó ninguna alarma y esto motivó una reflexión en primer lugar y un cambio en la forma de proceder en última instancia. «A raíz de ahí -corría el año 2015– se nos contrató, entre otras cosas para evitar este tipo de situaciones», apunta Clemente Sierra. El método de Toools no solo alerta de las sanciones, sino que este año estrena un sistema que recoge en tiempo real las tarjetas amarillas y conecta inmediatamente con el comité de Competición.

La especifidad del sistema y lo eficaz de su algoritmo hacen que su trabajo sea muy valorado por las federaciones. «Nosotros sacamos más datos porque tenemos acceso a más información», comenta Clemente sobre un proceso que no solo se limita a las actas digitales de cada partido, sino que incorpora otros tantos datos que no aparecen y que llegan directamente de los ojeadores o delegados que siguen cada acción minuto a minuto. «Nuestro algoritmo puede extraer la capacidad de influencia que tiene un jugador tanto por lo que pasa cuando está en el campo como por lo que pasa cuando no está». Todos esos datos que se procesan se derivan a cada una de las áreas del sistema –área del jugador, entrenador, cuerpo médico...– para que sea más fácil una posterior búsqueda. Tal es la sobrexposición y sobredosis de datos que en algún momento ha provocado un problema de contraespionaje entre clubes de balonmano que llegaban a archivar datos falsos para confundir a sus rivales. La solución pasó por bloquear determinadas pestañas para que los clubes solo tuvieran acceso a sus estadísticas más personalizadas.

Cada uno de los programadores trabaja con dos pantallas. / R. Jiménez Los árbitros 'amateur' desarrollarán las actas en tiempo real a través de un reloj Cada año mundialista deja pistas de por dónde se encamina el mundo del fútbol a corto plazo, y en este sentido el último disputado en Rusia abrió una vía de mejoras en lo que al arbitraje se refiere. Es evidente que la irrupción del videoarbitraje (VAR) se llevó todos los focos, pero este vino acompañado de algún otro detalle que pasó más inadvertido y que bien podría tener su repercusión en el fútbol aficionado en un futuro a corto plazo. Es el caso del uso que los árbitros hicieron de un reloj, de marca Hublot, que les proporcionó nueva información que hasta entonces recibían al término de cada partido. En este sentido, y salvando las distancias, la empresa vallisoletana Toools está inmersa en un nuevo hardware para que los árbitros del fútbol aficionado puedan desarrollar sus actas en tiempo real a través de un reloj, mucho más modesto, en el que irían volcando cada detalle que genere el partido (tarjetas, goles, expulsiones, penaltis...). De este modo, cualquier aficionado, familiar o persona vinculada al fútbol tendría acceso a lo que suceda en un partido de cualquier categoría mientras se está disputando. Este proyecto forma parte de la colaboración que viene llevando esta empresa con la Federación Española de Fútbol –contratos que se renuevan a año a año–, y al margen de la configuración del sistema requiere de una negociación para abaratar el coste de los relojes. En el caso de los Hublot utilizados por los árbitros en el pasado Mundial –se hizo una tirada limitada de 2.018 ejemplares–, tenían un coste de 4.281 euros. Para que esta iniciativa pueda llegar a buen puerto e implantarse en el fútbol aficionado, el precio de cada reloj podría situarse por debajo de los 5 euros. Este es uno de los muchos proyectos que los miembros de Toools tienen sobre la mesa a fecha de hoy. Otro de los más atractivos tiene que ver con la implantación de un chip en las zapatillas para obtener datos más fieles del golpeo que realiza cada jugador en cada momento de partido. Un proyecto ligado a una marca de ropa deportiva que ofrecería información para la mejora de los futbolistas.

«Y es que en este caso del balonmano, nuestro sistema permite por ejemplo extraer una secuencia de imágenes de una determinada jugadora lanzando desde 9 metros durante toda una temporada», exponen. Porque el dataísmo, la religión de los datos, no solo es inabarcable, sino que te puede dar pistas más que fiables sobre el paradero del próximo Messi. «Para los seleccionadores es de gran ayuda, puesto que les ayuda a seleccionar en décimas de segundo, por ejemplo, los mejores zurdos en un determinado puesto», resumen. O los centrales que mejor rematan de cabeza. También si su hijo/sobrino/nieto necesita mejorar su golpeo con la zurda. O si necesita un refuerzo lectivo para poder ser convocado por el seleccionador de Castilla y León –no pueden acudir si tienen un suspenso–.

Da igual que en su licencia figure la categoría cadete, alevín o benjamín. El sistema que propone esta empresa vallisoletana pretende ayudar a profesionalizar el deporte 'amateur', «porque igual lo puede tener el Real Madrid que el Parquesol», sostienen.