De guante blanco el partido del Real Valladolid El árbitro La deportividad permitió a González Fuertes tener un plácido partido Casemiro derriba a Ünal. / A. MIngueza JUAN CARLOS ALONSO Sábado, 24 agosto 2019, 22:47

Partido sencillo de dirigir el que se le presentó al asturiano González Fuertes en el Bernabéu, por la exquisita deportividad de ambos contendientes y la falta de jugadas comprometidas. Mantuvo el control del encuentro, a pesar de que en ciertas fases sancionara alguna de las faltas en función de la reacción de los jugadores y las tarjetas las mostrara más en función del minuto del partido que de la gravedad de la acción. Como ejemplo sirva la no amonestación a Ramos cuando cortó un ataque prometedor en el minuto nueve, o cinco más tarde a Plano por golpear con el brazo al sevillano cuando intentaba proteger el balón. Estas sanciones son innegociables independientemente del cronómetro. Estuvo brillante al no dejarse engañar por Vinicius cuando se dejó caer en la frontal del área ante Salisu. No hubiera estado de más la amonestación para acabar con estas conductas. En el área sólo hubo una posibilidad de penalti sobre Ünal por parte de Sergio Ramos, cuando chocó con él después de tocar el balón, a parte de que la jugada estaba invalidada por fuera de juego previo del turco. La infracción fue señalizada con buen criterio cuando acabó la posibilidad de anotar el tanto. Por todo ello, la actuación del asturiano se puede considerar como correcta, al llevar el partido a buen puerto y no tener sus decisiones influencia en el resultado final.