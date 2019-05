Sergi Guardiola: «Tenemos que hacer nuestro partido y nos debe dar igual si están primados» Sergi Guardiola protege el balón ante la presión de Ander Capa. / Gabriel Villamil El delantero del Real Valladolid se apunta a «marcar cuanto antes» aunque prevé un partido difícil LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Jueves, 9 mayo 2019, 18:39

Incomodan ya para los jugadores los entrenamientos entre semana de este tramo final. Lo que quieren es que ruede el balón y que las sesiones previas pasen cuanto antes. Uno de ellos es Sergi Guardiola, que desde que llegó en el mes de enero ha pasado por varias etapas. Empezó como un tiro, se asentó como referencia ineludible en ataque y en las últimas jornadas ha perdido protagonismo ante la irrupción inesperada de Enes Ünal. El turco ha crecido junto a Sergi Guardiola, y de las virtudes e intensidad del tándem se ha beneficiado todo el equipo.

«Creo que jugando con dos puntas el equipo se beneficia, y en mi caso también porque nos repartimos el trabajo. Los dos estamos bastante contentos y eso repercute en el equipo», ha señalado, reconociendo que el vestuario tiene ganas de que llegue pronto el domingo para competir «y ganar los tres puntos».

No cree Guardiola que los jugadores del Rayo vayan a bajar los brazos una vez soncumado el descenso. «Son profesionales y querrán hacer buenos partidos porque muchos jugadores quieren seguir en Primera. Nosotros tenemos que afrontar el partido como lo que es, una final, y olvidarnos de lo demás». El '9' blanquivioleta no espera un partido fácil. «Cuando antes metamos mejor pero es verdad que hay que ver cómo va el partido. Me encantaría que fuéramos con diferencia de dos todo el partido pero va a ser un partido complicado. Nos sentimos cómodos y cuando nos ha tocado sufrir lo hemos sacado adelante», ha comentado.

Sergi Guardiola, que ha elogiado la iniciativa de los socios del Rayo de ceder sus abonos a aficionados del Real Valladolid, señala que el vestuario debe aislarse de las noticias que puedan llegar de otros campos y pensar solo y exclusivamente en su partido. «Al final nosotros tenemos que ganar nuestro partido y después veremos qué pasa. Está claro que dependemos de nosotros mismos y luego que pase lo que tenga que pasar», ha afirmado.

Sobre la existencia de primas a terceros por ganar o de maletines no ha querido pronunciarse más allá de asegurar su disconformidad. «No lo hemos hablado y tampoco nos interesa. Tenemos que ir a hacer nuestro partido y nos debe dar igual si están o no primados. Dependemos de nosotros. No lo veo bien, pero mi opinión es una más», ha concluido.