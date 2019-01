Real Valladolid Guardiola es la apuesta para cambiar la racha Sergio Gonaález le da instrucciones a Sergi Guardiola en un entrene¡amiento. / CARLOS ESPESO El entrenador convoca al delantero recién llegado del Getafe ante la necesidad del Pucela de adelantarse en el marcador FERNANDO BRAVO Valladolid Domingo, 27 enero 2019, 10:32

«Los últimos partidos en casa los hemos empezado un poco cuesta abajo. El gol del rival siempre llegaba antes cuando jugábamos en Zorrilla», reflexionaba en alto Sergio González ante los periodistas el pasado viernes. Lo cierto es que también ocurrió contra el Celta en Balaídos en la primera vuelta, aunque el Real Valladolid consiguió enmendar aquel mal inicio (3-3, al final), algo habitual cuando juega a domicilio.

Sergio González no está dispuesto a especular con los refuerzos que le ha proporcionado el club. Y pretende sacarle el máximo rendimiento desde el primer momento al delantero que se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid, según dijo el propio entrenador. Sergi Guardiola, recién llegado del Getafe, el tercer máximo goleador de Segunda la pasada temporada, tendrá hoy la posibilidad de reverdecer los laureles que cosechó la pasada temporada Jaime Mata, tras dos entrenamientos con su nuevo equipo. Sergi consiguió en Segunda 22 goles con el Córdoba. Hoy puede empezar en Zorrilla a disipar las dudas del Pucela y compensar la falta de acierto de los delanteros con los que comenzó el campeonato, que se han quedado fuera de la convocatoria y verán el encuentro desde la grada.

El turco Enes Ünal, oficialmente tocado durante el entrenamiento de ayer por la mañana, y el croata Duje Cop no serán hoy la referencia en ataque. Ni siquiera estarán en el banquillo. Tampoco el extremo riojano Hervías, que tanto contribuyó la pasada temporada al ascenso a Primera del Pucela y que acaba de volver a Zorrilla tras ser ninguneado por Mendilibar en el Eibar, ha entrado en la convocatoria, aunque Sergio había destacado que podría hacerlo porque no había dejado de entrenar. Pero no tiene ritmo de competición y Keko, Verde, Toni y Plano no flojean.

De este modo, Sergio González mantendrá previsiblemente ante el Celta la sólida defensa que le mantiene fuera de los puestos de descenso, con Moyano, Kiko, Calero y Nacho; un centro del campo en el que recupera a Alcaraz como probable pareja de Míchel y un línea ofensiva en la que Keko, Plano y Toni acompañarán a su nuevo punta, el balear Sergi Guardiola para que demuestre el acierto de la inversión del club.

Cinco sin ganar

Cuando se enfrentaron por primera vez esta temporada Celta y Real Valladolid, el Pucela sumaba cuatro jornadas sin conocer la victoria. De hecho, no había conseguido marcar ni un solo tanto hasta que llegó a Balaídos, donde protagonizó una remontada con gol de Leo Suárez en el minuto 94, que le proporcionó un valioso punto y empezó a cimentar su éxito cuando juega a domicilio. El rival de hoy en Zorrilla llega tocado por una dinámica de cinco partidos sin ganar, cuatro derrotas consecutivas y solo un punto por encima de los puestos de descenso. Además, el banquillo gallego aloja a su segundo inquilino de la temporada, un Miguel Cardoso que no ha mejorado los resultados de su antecesor, Antonio Mohamed.

Cardoso tratará de taponar la sangría en defensa del Celta haciendo debutar al central holandés Wesley Hoedt, que esta semana se incorporó a la disciplina celtiña. La lesión de Savid Costas sigue pesando en la seguridad de una defensa que no encuentra la fórmula para cerrar con garantías la zaga y que ha probado con Araújo, Roncaglia y Cabral sin éxito.

A pesar de su apurada situación, agravada por la ausencia de Iago Aspas, el Celta comparecerá en Zorrilla acompañado de más de un millar de aficionados gallegos que empezaron a llegar ayer a Valladolid en diez autobuses. La mayoría, sin embargo, llegarán hoy en vehículos particulares.

Tarjetas rojas

Hoy se prevé una jornada especialmente animada en la grada, debido a las novedades en las alineaciones, la rivalidad de ambos equipos y la prevista protesta de la afición pucelana por la actuación del VAR. La Federación de peñas tiene previsto repartir 16.000 cartulinas rojas que mostrarán los aficionados al principio del encuentro, en protesta por la presunta arbitrariedad de las decisiones de los colegiados.