La guerra entre Tebas y Rubiales deja en el aire el debut del Real Valladolid Ronaldo Nazário posa con Carlos Suárez junto a Luis Rubiales. / El Norte La Federación desautoriza los partidos en viernes y lunes, día fijado para el inicio de temporada del Pucela ante el Betis JUANMA MALLO/LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Viernes, 12 julio 2019, 21:56

La guerra entre Javier Tebas y Luis Rubiales vivió ayer un nuevo episodio que deja en el aire los horarios de las tres primeras jornadas de la Liga.Es el cuento de nunca acabar, las dos principales autoridades del fútbol en España firman otro capítulo en un conflicto en el que ninguno quiere dar su brazo a torcer. ¿Qué sucedió ayer? La secuencia es la siguiente. A eso de las once de la mañana, la patronal del balompié publicó el día y la hora de los encuentros de todos los encuentros enPrimera División previos al parón. Y ha colocado duelos en viernes –Athletic y Barça abren la temporada el 16 de agosto–, y también en lunes, precisamente el Real Valladolid comienza su andadura el día 19 en campo del Betis a las 22:00 horas. Tampoco se ha respetado el denominado horario protegido, un hueco en el que, según la Federación, no se deben colocar choques por el calor. A las pocas horas, el presidente del organismo que dirige el fútbol en España tronó a través de las redes sociales:«La Federación NO AUTORIZA a la Liga VIERNES (sin acuerdo) ni LUNES. El Consejo Superior de Deportes nos cita por esto el 17/7 y Javier Tebas dinamita la reunión y ningunea al fútbol, aficiones e incluso CSD. Seguimos igual: NO HABRÁ FÚTBOL LOS LUNES. Ahora nos demandará. A ver qué dice la Justicia», comentó de forma contundente el exfutbolista. Esto es, de momento, los horarios no se pueden considerar definitivos.

Por partes. Hace unas semanas la Liga y la Federación alcanzaron un pacto de mínimos para que se pudiera realizar el sorteo del calendario.Tebas, en este sentido, accedió al nuevo formato de la Copa (eliminatoria única hasta semifinales) y de la Supercopa, con una Final Four que se disputará en enero. Además, mostró su intención de retirar las denuncias ante la Audiencia Nacional por ambas cuestiones. No obstante, fuera de ese acuerdo quedó una cuestión de enorme relevancia: los duelos de los viernes y los lunes.

33 millones de euros por los viernes

Ya dejó claro Rubiales hace un tiempo que no quería partidos los lunes bajo ningún concepto y dejaba en el aire los del viernes. Según informó en su día la Cope, la Federación solicitaba 33 millones por permitir encuentros en el último día laborable de la semana, diez veces más de lo que percibía hasta ahora (3,7 millones).Apriori, en esta parte se alcanzará un acuerdo, no así en arrancar la semana con fútbol. Por otro lado, el presidente del organismo nacional estableció un «periodo protegido por razones de salud», que va del 20 de mayo al 15 de septiembre de cada año, en el que no se podían calendar duelos antes de las 19:30 horas. Pues bien, ya la primera jornada, la Liga sitúa un Celta-Madrid a las cinco de la tarde y un Valencia-Real a las siete del sábado 17, y un Alavés-Levante, a las cinco, y un Espanyol-Sevilla, a las siete, del domingo 18.

Eso sí, la patronal del fútbol indica que los horarios son sujetos a modificación por razones de temperatura, como ya ha sucedido en el pasado que se han retrasado por el excesivo calor. Con esta ristra de lo que Rubiales considera 'ataques' a la Federación durante las tres primeras jornadas de la Liga, el presidente estalló a través de las redes sociales y aseguró que no autoriza los horarios que ha decretado Tebas para el estreno del campeonato. Le acusa de dinamitar la cita del próximo miércoles, en la que se debía pactar si continuarían los partidos los lunes y los viernes. De nuevo, por tanto, el ambiente se enrarece entre ambas partes, más gasolina a un fuego que parecía controlado, pero que se reaviva de nuevo.

El Real Valladolid, por lo tanto, es uno de los afectados y se encuentra a la espera del desenlace de esta guerra particular Federación-Liga. Su inicio de temporada, de esta forma, está a día de hoy en el aire. En la segunda y jornada de Liga no tendrá problemas ya que ante el Real Madrid jugará el sábado 24 de agosto a las 19:00 horas, y frente al Levante se medirá el sábado 31 también a las 19:00 horas.