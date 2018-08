Real Valladolid «El VAR va a ser una herramienta muy útil», asegura Moyano Moyano se ejercita junto a Toni y Keko / A. Mingueza El lateral analizó su polémica expulsión ante el Núremberg y el inicio de campaña ante el Girona DAMIÁN MORENO PRADO Valladolid Lunes, 13 agosto 2018, 17:08

Si hubo un protagonista en la rueda de prensa de Javi Moyano posterior a la primera sesión de entrenamiento, ese fue el VAR. En el último test de pretemporada el capitán fue expulsado tras una falta en la que en un primer instante, el colegiado le sacó tarjeta amarilla. Tras revisar las imágenes, el árbitro le sacó la roja ante la incredulidad de los jugadores blanquivioletas. Y es que el VAR no sirve, en teoría, para revisar ese tipo de jugadas.

«En principio la acción me pareció dudosa. Cuando pide ver las imágenes yo estoy tranquilo, pensando que va a rectificar y no va a mostrarme la cartulina amarilla. Cuando me mostró la roja no me lo podía creer. Quiero pensar que en un partido de competición esto no habría pasado. Me lo tomo como una anécdota». Y es que el videoarbitraje va a ser analizado con lupa en su estreno en la Liga Santander. «La incertidumbre viene cuando reinterpreta la jugada, pero no hay que darle más vueltas. Ayer vimos una acción en la Supercopa de España que fue un acierto del VAR. Pese a lo de Alemania, va ser una herramienta muy útil para el árbitro, reconocía Moyano.

Centrándose ya en el inicio de temporada, apenas restan cuatro días para que se inaugure la liga con el Girona-Valladolid, el capitán afirma que el equipo «va a ser competitivo ante cualquier rival», aunque sabe que les falta «ciertas cosas» pero que se está trabajando en ellas, como es la llegada de nuevos compañeros que vengan a ayudar y mejorar la plantilla. «La fuerza del equipo es el bloque, tenemos que ser sólidos como fuimos al final de la temporada pasada».

A nadie se le escapa que el gran talón de Aquiles en esta pretemporada está siendo la falta de pegada, algo que se espera corregir con la llegada de refuerzos. Pese a ello, la derrota ante el Núremberg dejó muy buenas sensaciones, incluso cuando se estuvo en inferioridad en la segunda mitad. «Concedimos pocas ocasiones y nosotros pudimos haber marcado varios goles. Por ahí es por donde trabajaremos hasta que arranque la temporada». El Girona será el primer rival que ponga a prueba el verdadero nivel de la plantilla blanquivioleta. «Va a ser un encuentro complicado que se resolverá por pequeños detalles, en la primera jornada no se sabe como van a estar clasificados los rivales», finalizó el jienense.

Míchel vuelve con el grupo

La mejor noticia del día fue ver a Míchel entrenándose junto a sus compañeros durante parte del entrenamiento. Tras dos meses lesionado parece que ha superado casi por completo su lesión de tobillo. Guitián también ejecutó una parte de los ejercicios con sus compañeros. Quien sigue entrenándose en solitario es Luismi, que realizó carrera continúa. Además del gaditano, Mayoral sigue en la enfermería recuperándose de la lesión que sufrió en el partido ante el Málaga en Coín.